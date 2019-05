STEFANIA LILLO, EX MOGLIE MARCO BALDINI/ “Mi disse dobbiamo sfuggire dai creditori”

Stefania Lillo è l’ex moglie di Marco Baldini, il conduttore radiofonico e personaggio televisivo ospite della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Questa settimana Barbara D’Urso ha invitato per il momento “uno contro tutti” proprio Baldini pronto a rispondere alle domande dei cinque personaggi sferati. Baldini in passato è stato su tutte le pagine dei magazine di spettacolo e gossip per il vizio del gioco, una malattia che l’ha portato ad indebitarsi di ben 4 milioni di euro. Una cifra enorme che per pagare l’ha costretto a ricorrere agli usurai mandando a rotoli tutta la sua vita. Per fortuna il conduttore radiofonico è riuscito a superare questo terribile momento ed è oggi è felice e pronto a nuove avventure televisive. Purtroppo il vizio del gioco gli ha fatto perdere l’amore della sua vita: la moglie Stefania Lillo.

Stefania Lillo: “Marco Baldini ha rovinato tutto”

La ex moglie di Marco Baldini, ospite un paio di anni fa del salotto di Domenica Live, ha raccontato a Barbara D’Urso il lungo calvario vissuto accanto all’ex marito. “Marco era ludopatico e questa è una malattia” ha detto la donna che, parlando del suo ex marito non ha avuto remore nel dire: “E’ stato uno stupido ha rovinato tutto quello che aveva”. La donna però si riconosce anche delle colpe in tutta questa delicata vicenda: “la mia colpa è stata quella di non capire quanto fosse grave il problema. Io ho voluto non vedere come la maggior parte delle persone. Per amore sei disposta a non vedere. Lo ho aiutato anche per la voglia di farcela a portarlo fuori dall’inferno e avere insieme una famiglia normale”. Stefania Lillo ha raccontato anche alcuni dettagli inediti di quel periodo, di come quando per scappare agli usurai hanno dovuto trasferirsi a Milano: “Un giorno di aprile mi ha detto che dovevamo andare a Milano, ci dovevamo trasferire per sfuggire ai creditori. Mi sono trovata a Milano e mi sono azzerata per lui”.

Stefania Lillo e Marco Baldini: “dopo la separazione lo amavo ancora”

Dopo il trasferimento forzato a Milano però tra Marco Baldini e Stefania Lillo le cose hanno preso una piega inaspettata. “Dopo due mesi siamo tornati a Roma e le nostre strade si sono divise” ha raccontato la ex moglie che, ospite a Domenica Live, ha confessato: “pensavo che non avrei trovato più nessuno disposto a stare con me. Per anni mi sono vergognata, mi sentivo il carnefice. Poi ho capito che ero una vittima“. Questa consapevolezza l’ha spinta a trovare la forza per lasciare Marco Baldini pur continuando a provare un sentimento per lui: “dopo la separazione lo amavo ancora, anche perché Marco ha tentato il suicidio. Ogni mattina e ogni sera lo chiamavo per vedere se era ancora vivo. E’ stato un periodo veramente difficile. Mi svegliavo al mattino e dicevo ‘Che palle ho ancora gli occhi aperti'”. Il tempo però si sa cura tutta le ferite: “oggi sono felice perché sono ne sono uscita da sola e sono più forte di prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA