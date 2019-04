Stefanie Sherk è morta/ La moglie di Demián Bichir si è suicidata: arriva la conferma

Stefanie Sherk, moglie dell’attore Demián Bichir è morta suicida. La conferma è arrivata dal medico legale della contea di Los Angeles che ha convalidato a E! la terribile notizia che si sarebbe trattato di un gesto volontario. Le cause della morte infatti, includevano l’encefalopatia anossica, una condizione causata dalla mancanza di ossigeno per annegamento e asfissia del tessuto cerebrale. Il caso quindi, è oramai elencato come chiuso. L’attrice e modella canadese aveva appena 43 anni. Il marito, ha ufficializzato la news con un messaggio straziante condiviso con i suoi follower su Instagram. Postando una foto della moglie, Bichir ha confermato il decesso della sua consorte spiegando anche di come si tratti del momento più triste e duro della sua intera esistenza. “Cari amici, a voce delle famiglie Sherk e Bichir Nàjera è con un dolore inconcepibile che annuncio che il 20 Aprile 2019 la nostra Stefanie Sherk, la mia amata moglie, si è spenta pacificamente”. Bichir inoltre, ha scritto che non conosce le sue tempistiche e, insieme agli amici e la famiglia: “non sappiamo quanto tempo ci vorrà per superare questo dolore”.

Demián Bichir ha continuato il suo messaggio scrivendo: “La bellissima, angelica e talentuosa presenza di Stefanie ci mancherà tantissimo. Conserveremo Stefanie nei nostri cuori per sempre”. Poi ha ringraziato tutti “per le loro preghiere e chiediamo rispettosamente la vostra comprensione”, ha continuato, chiedendo anche il rispetto della privacy per il suo enorme dolore “in questi tempi incredibilmente difficili”, ha poi concluso. “È nostra sincera speranza che la nostra bella Stefanie, il mio angelo e l’amore della mia vita, riposerà in pace eterna”. Stefanie Sherk e Demián Bichir avevano iniziato la loro relazione nel 2010, dopo aver recitato insieme nel 2016. Dopo aver chiamato i soccorritori, che erano anche riusciti a rianimarla, Stefanie è stata spostata d’urgenza all’ospedale per una manovra disperata con l’obiettivo di poterle salvare la vita, ma dopo lunghi giorni d’agonia la modella non ce l’ha fatta.





