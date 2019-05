Stefano De Martino e Belen Rodriguez/ “Cuore di mamma”: dedica d’amore che spiazza

Ieri la festa della mamma ha portato alla luce numerosi messaggi social dedicati a coloro che ci hanno messo al mondo. I personaggi del mondo dello spettacolo, sono stati i primi a condividere scatti e dediche e tra questi, non è mancato Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore, ha voluto dedicare un pensiero per Belen Rodriguez, sua moglie e mamma del piccolo Santiago. Durante la mattinata, il campano ha condiviso un tenero video che ritrae l’argentina nel letto al fianco del figlio di sei anni. Tra risate e tante coccole, la showgirl lo abbracciava forte, con una didascalia romantica: “Cuore di mamma”. Ormai il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano è cosa nota. La coppia non si nasconde più e si vive la ritrovata felicità, condividendo spesso scatti e video che li ritraggono in compagnia del figlio, il loro “collante” numero uno. Di recente proprio De Martino parlando del figlio, ha confidato di non avere una babysitter fissa per lui, ed anzi, ogni momento passato al suo fianco lo riempie di gioia ed emozione. “Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”, ha anche raccontato in merito alla separazione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la ritrovata serenità

Proprio la separazione da Belen Rodriguez è stata considerata da Stefano De Martino come un “fallimento”. Ritrovata la serenità in campo amoroso, va benissimo anche il lavoro. Carlo Freccero infatti, ci ha visto lungo e affidargli Made In Sud è stata una mossa assolutamente vincente. Intervistato da Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera, ha dichiarato: “Di sicuro per la Rai è stata una scommessa. Se è andata in porto lo devo al coraggio di Freccero: in tv si fatica a osare, lui ha creduto in me. C’erano pochi elementi per farlo”. Il ballerino non vuole “riposare” e dopo questa esperienza ha già altri progetti in cantiere: “Vorrei portare in Rai uno show giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo. Sarà che sono un giovane-vecchio, ma trovo che in un’epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quell’eleganza”. E sui pregiudizi dettati dal gossip dice: “Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante: quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto. E lavorare di più, certo, aiuta. Vivo tutto più serenamente”.

