Stefano De Martino, nozze bis con Belen?/ “Hai 29 anni…”: stoccata a Made in Sud…

Stefano De Martino, dopo aver lasciato a Milano Belen Rodriguez e il figlio Santiago, come di consueto, è tornato sul palco di Made in Sud 2019 per condurre la nuova puntata con la collega Fatima Trotta. Il momento più atteso della serata, come di consueto, è stato quello che ha visto l’intervento di Peppe Iodice. Come accade sin dalla prima puntata, il disturbatore del pubblico, ha stuzzicato De Martino con battute su Belen Rodriguez. Il ballerino ha partecipato volentieri al siparietto rispondendo alle domande del comico le cui battute, però, hanno diviso il pubblico. “Ora hai una vita normale, famigliare?”, ha chiesto Peppe Iodice facendo riferimento alle serate tranquille che Stefano e Belen trascorrono in casa con il figlio. “Sì”, è stata la risposta di De Martino che ha preferito non aggiungere altro. Il comico, però, è andato oltre e ha stuzzicato Stefano anche sui rumors che lo vorrebbero vicino alle nozze bis con la showgir argentina.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sposano di nuovo?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno mai firmato il divorzio, ma dopo la separazione ed essere tornati insieme, secondo gli utimi rumors, potrebbero rinnovare i voti nuziali. Motivo che ha spinto il comico di Made in Sud, Peppe Iodice, ha fare una battuta sull’argomento prendendo spunto dal gossip del momento ovvero il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, rinviato per motivi di salute. “Tu sei sciimu, tieni 29 anni. Tu ti sei sposato, ti sei lasciato, può essere che ti sposi un’altra volta…” – ha detto il comico che ha poi aggiunto – “Prendi l’esempio dai professionisti… Pamela Prati che si è sposata senza un marito”, ha concluso. e battute di Peppe Iodice hanno diviso i pubbico di Raidue anche se, a maggior parte dei teespettatori, hanno trovato simpatico il suo modo di ironizzare sulla vita privata di Belen e Stefano.

