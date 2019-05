STEFANO LAUDONI EX FIDANZATO VALENTINA VIGNALI/ “A Grande Fratello calunnie: querelo”

Scoppia un nuovo caso all’interno della casa del Grande Fratello dopo le parole di Valentina Vignali. La giocatrice di basket e influencer, stando a quanto riportato da diversi organi di stampa, avrebbe infatti “implicitamente” accusato il suo ex fidanzato Stefano Laudoni di fare uso di droghe. Le virgolette sono d’obbligo stando alla ricostruzione fatta sui social da Amedeo Venza, personaggio televisivo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e organizzatore di eventi, tra i primi sulle sue Instagram Stories a scagliarsi contro la cestista:”La Vignali poche ore fa ha dichiarato in diretta tv che Stefano Laudoni fa uso di droghe e andava a letto con i trans…credo che si sia toccato il fondo! Livelli bassi e vomitevoli! Chiedo ufficialmente la squalifica di questa squilibrata”. Come riportato da Libero Quotidiano, nel video successivo pubblicato sulle sue Instagram Storie, Venza ha aggiunto che la Vignali è stata diffidata, ma che a breve verrà anche querelata per decisione del suo ex Stefano Laudoni. E a quanto pare aveva ragione…

STEFANO LAUDONI CONTRO VALENTINA VIGNALI

Proprio Stefano Laudoni, giocatore di basket professionista al pari della sua ex fidanzata, è intervenuto sul proprio account Instagram con un messaggio che lascia poco spazio ad interpretazioni. Ecco le sue parole:”Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”.

