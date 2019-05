Stefano Orfei Nones/ Marito di Brigitta Boccoli tra famiglia e lavoro (Domenica Live)

Stefano Orfei Nones è uno dei più grandi domatori di animali al mondo. Il suo talento è nel sangue, visto che è il primo figlio di Moira Orfei e Walter Nones, conosciuti ovunque per il celebre circo. Stefano ha cominciato subito a lavorare con la famiglia, dimostrando di avere delle qualità uniche. E così si è distinto sul palcoscenico internazionale. A questo ha unito la passione per la tv e il mondo dello spettacolo, che gli ha permesso di conoscere quella che sarebbe diventata sua moglie, Brigitta Boccoli, che sarà ospite di Domenica Live. L’ha conosciuta nel 2006 grazie a Reality Circus. Lei era una concorrente, lui l’ammaestratore di animali. Tra i due è stato amore a prima vista e dopo due anni si sono sposati. Nel 2008 è arrivato anche il primo figlio, Manfredi. Ma grazie alla fecondazione assistita l’11enne non sarà più figlio unico: Brigitta Boccoli ha infatti dichiarato di essere incinta a 47 anni. Lo stesso Stefano aveva rivelato a Diva e Donna di volere un altro figlio: «Ci stiamo adoperando per fare un altro bambino», disse.

STEFANO ORFEI NONES TRA FAMIGLIA E LAVORO

Stefano Orfei Nones ha appreso dal padre Walter l’arte dell’ammaestramento. Figlio d’arte, si è rivelato un enfant prodige, sviluppando poi forme autonome di questa professione. Pian piano ha conquistato un ruolo di primo piano nella definizione delle strategie aziendali, nell’elaborazione dei progetti artistici e in quelle funzioni che spettano al co-direttore. E ha dovuto fare i conti anche con gli attacchi degli animalisti, a cui rispose anche attraverso i microfoni de ilcapoluogo: «Gli animali che sono come i nostri figli. Conosco qualche animalista che dopo aver visto come trattiamo gli animali ha cambiato idea». Stefano Orfei Nones ha sempre difeso l’attività di famiglia: «Funziona come nelle famiglie e negli asili: c’è chi tratta bene i bambini e chi no». Ma non ha mai rinunciato al mondo della tv, infatti nel 2016 è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, la seconda edizione targata Mediaset.

