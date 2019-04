STEFANO PASTORE E SIMONA BOSIO/ Via da Uomini e Donne, lite in studio: cos’è successo

Stefano Pastore ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Simona Bosio. Attaccato da Gianni Sperti e la “dama” Barbara, ha poi preso le difese di Simona, che a sua volta lo stava difendendo dopo la segnalazione. «Io sarò di parte, ma ricordo un vocale in cui mi disse di uscire con due amiche», aveva detto lei. Ovviamente è intervenuta Barbara: «Ha tempo di uscire con le amiche, ma non con le donne che dovrebbe conoscere qui. Con me è stata una tragedia. Non gli interessa trovare qualcuna, perché è assente. Lui si riempie la bocca ma non c’è niente sotto. Nemmeno da bere mi pagava, pensa che una volta avete pagato voi perché i due bicchieri rientravano nel buono». Stefano allora è passato al contrattacco: «Ma chi ti cerca, lasciami stare. Sei una maniaca del controllo. Ma se tu mi hai detto che se avessi guadagnato 700 euro al mese, non saresti mai uscita con me. Sei materialista, vai solo per i soldi». Nel “tritacarne” è finita anche Simona, che allora ha deciso di lasciare lo studio. E Stefano Pastore l’ha seguita: «Per rispetto di Simona me ne vado anche io». La sua reazione però ha innescato altri attacchi. «Siete d’accordo, ecco perché», ha ribattuto Tina. «Si è dato la zappa sui piedi», gli ha fatto eco Gianni. E non è mancata neppure Barbara: «Non si sono mai lasciati». Clicca qui per il video. (agg. di Silvana Palazzo)

STEFANO PASTORE UOMINI E DONNE, SPUNTA SEGNALAZIONE…

Gianni Sperti contro Stefano Pastore a Uomini e Donne: l’opinionista ha riportato la segnalazione di una ragazza, Martina, che è poi intervenuta in collegamento telefonico. «Io vorrei parlare di Stefano. Ti ho chiesto se frequentassi qualcuna e hai detto no, ma io ho una segnalazione che mi è arrivata e che forse spiega il motivo per il quale non quagli mai con nessuno. Vado a leggere…», ha esordito Gianni. E quindi ha letto la segnalazione, secondo la quale Stefano è stato visto sabato 13 aprile, di sera, nel centro di Genova, fuori da un pub. La donna ha riconosciuto l’uomo e visto che era in compagnia di una donna che però non ha riconosciuto nelle partecipanti nel Trono Over. E l’ha pure descritta: è bionda ed era vestita con una giacca nera, jeans e scarpe con i tacchi. «Lui l’ha avvicinata a sé e c’è stato un bacio a stampo». Dal canto suo Stefano ha confermato la circostanza, ma smentito di aver baciato a stampa la donna che era con lui.

STEFANO PASTORE, BACIO FUORI DAL PROGRAMMA?

«Si chiama Maria Teresa, è la persona che mi ha iscritto a Uomini e Donne. Ha 57 anni e ci conosciamo da una ventina d’anni. Io non ho baciato nessuno a stampo, l’avrà visto lei», ha detto Stefano Pastore riferendosi alla donna che ha inviato la segnalazione al programma di Maria De Filippi. «Potete chiamarla, è una mia amica da 27 anni. A Simona avevo detto di avere due migliori amiche: Lina e Maria Teresa. Sa che non potrebbe essere la donna per me, perché io non ho approcci con donne più grandi», ha proseguito Stefano. Ma quando è intervenuta telefonicamente Martina ne è nato un battibecco. «Ho visto passare Stefano davanti a me con una bella donna. L’ha presa dai lacci del cappuccio e si è avvicinato. Non mi sono sembrati amici, perché si sono dati un bacio a stampo». Lui non l’ha presa bene: «Sei davvero fidanzata? Non è che vuoi fidanzarti con me?», ha detto provocando la reazione di Tina. «Chissà chi si crede di essere…». Ma la provocazione è anche l’arma che usa Gemma per punzecchiarlo: «Sei famoso per negare, hai negato anche il bacio con me».



© RIPRODUZIONE RISERVATA