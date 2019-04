Stefano Tacconi Vs la suocera Natalia/ Lui scrive lettera, lei rilancia: “Vecchio!”

A una settimana di distanza, tornano a Storie Italiane Stefano Tacconi, la sua bella Laura Speranza e la suocera Natalia. I primi ad entrare in studio sono proprio i due innamorati che, nonostante tutte le intromissioni da parte della donna, si amano come il primo giorno. A seguire Eleonora Daniele presenta anche la pentola della discordia e poi lei, la signora Natalia. Il quadretto è completo e il battibecco tra i due può prendere il vita visto che i due si amano ormai da 18 anni ma lei sembra ancora remare contro questo rapporto e appena arriva in studio ribadisce: “Io sono gelosa della mia cucina”. A quanto pare i due litigano anche per le pentole e lo stesso Tacconi rilancia: “Quando io vado a casa sua non posso entrare in cucina, non posso bere, non posso fumare, non posso aprire la finestra” ma la suocera ribadisce che il genero non scende mai dal suo piedistallo convinto di essere sempre il numero uno ma proprio il portierone oggi ha deciso di mettere fine a questa storia con una lettera. Quale sarà il suo contenuto?

LA LETTERA DI STEFANO TACCONI ALLA SUOCERA

La signora Natalia non ha dubbi: “Niente di bello, non mi ha mai detto belle parole” e la figlia Laura rivela che la madre ha ridato indietro a Stefano un paio di orecchini ricevuti in dono a Natale e lo stesso ha fatto con del vino “perché lei non è un’ubriacona”. La diatriba non si chiude visto che l’età è troppo avanzata per Stefano e la differenza di età con Laura è davvero tanta, lei preferiva l’ex della figlia anche quando Eleonora Daniele le fa notare che tra poco fanno trent’anni di matrimonio, sono felici e innamorati. Subito dopo arriva la lettera: “Io e tua figlia siamo innamorati e inseparabili, mi ha sposato due volte, è sempre stata al mio fianco e quindi ha scelto me e non ho intenzione di ridartela…in 30 anni ho reso felice Laura, ti ho dato quattro bei nipoti eppure mi tieni sempre il muso lungo, perché? Sempre tuo “amato” genero”. La lettera non addolcisce la signora Natalia che si commuove ma non molla. Riuscirà prima o poi ad accettare Stefano Tacconi? A questo punto Roberto Alessi si offre di portarla dall’esorcista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA