STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA SI SONO LASCIATI/ Uomini e donne: colpa di Roberta?

Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono lasciati. Sono passati pochi mesi da quando l’ex dama e l’ex cavaliere hanno lasciato il trono over di Uomini e donne e, nonostante ci fossero buone premesse per dare vita a progetti di vita importanti, i due si sono detti addio. L’annuncio è arrivato direttamente da Instagram dove Stefano e Pamela si sono lanciati frecciatine a distanza. “Bello quando ti fanno passare per una pazza, gelosa, stalker, davanti a tutta Italia e invece scopri che i tuoi sospetti erano fondati!”, ha scritto l’ex dama di Uomini e Donne a cui Stefano ha replicato così – “Alle parole preferisco i fatti. Cosa non si fa pur di apparire. Delusione totale”, lanciando una frecciatina all’ex compagna che, però, non è rimasta in silenzio rispondendo alla sua provocazione.

STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA: L’ADDIO E’ COLPA DI ROBERTA DI PADUA?

Cos’è successo tra Stefano Torrese e Pamela Barretta? Qual è il motivo che ha portato i due a dirsi addio? Il motivo vero non è stato svelato anche se tra i due sembra esserci abbastanza risentimento. “Quella che ha lasciato il programma per te sono stata io, tu sei stato messo gentilmente fuori dalla padrona di casa e non sono io a dirlo. Esiste una puntata. Dopo di ciò presto sapranno tutti perchè non mi hai cercata subito, eri impegnato in un’altra conversazione” – scrive Pamela Barretta che poi conclude – “taci che fai più bella figura, altro che apparire. Premio come miglior attore”. Tra Pamela e Stefano, però, potrebbe esserci Roberta Di Padua, anche lei ex dama del trono over. Quest’ultima, infatti, ha scritto: “Finalmente la verità è venuta fuori, seguite le puntate”. Un messaggio che non è passato inosservato agli occhi dei fans di Uomini e donne che ora sperano di capire cosa sia accaduto tra Pamela e Stefano.

