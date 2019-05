STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA/ Uomini e Donne: lei piange e non si capacita

Stefano non si capacita: “Siamo felici e le dà fastidio perché non lo è anche lei, che motivo c’era Roberta? Che motivo c’era di raccontare una cosa simile?”, afferma il cavaliere. Secondo Roberta Pamela le avrebbe fatto del male: “Sono rimasta in silenzio fino ad adesso, basta!”. “Meglio scoprirle ora le cose che tra due o tre mesi…” si interroga Tina. Pamela non aveva letto tutta la chat e per questo motivo, si è molto arrabbiata. Tornando in studio, la coppia si scaglia contro Roberta che continua: “In quel periodo ero in un momento difficile con Riccardo e lei ci ha aggiunto il carico! Non si fa, un’altra donna non lo fa…”. Pamela precisa: “Non ho mai detto che è una poco di buono, ho detto che è una gatta morta!”. Secondo Valentina ha sbagliato anche Roberta anche se: “Ho visto le dirette di Pamela e sono state anche pesanti! Roberta nei messaggi era pure solidale”. Stefano sostiene che Pamela avesse letto tutta la chat con Roberta, ma lei l’accusa di essere bugiardo e poi stringe la mano alla “rivale” per chiudere la faccenda. Pamela vuole tornare a casa, nonostante Stefano voglia farle conoscere suo figlio: “Guarda avanti… basta! Non ha fatto una cosa dell’altro mondo, non ha telefonato a Gemma, ha chiamato Roberta che le è sempre piaciuta”. La Barretta non si convince, nonostante le scuse. Poi la loro parentesi si chiude con un ballo tra i due, nonostante l’indecisione. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ROBERTA: “DEVO TOGLIERMI QUALCHE SASSOLINO…”

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne si è aperta annunciando l’ingresso di Pamela e Stefano usciti insieme dal programma da circa tre mesi. Stefano si confida faccia a faccia con la sua attuale fidanzata, regalandole un anello: “Volevo darti un simbolo perché voglio che le persone sappiano che io sono impegnato con te”, dice lui. “E’ il primo passo, non è ancora una fede nunziale… È un inizio, un impegno… e poi ci saranno le altre cose”. Roberta spezza l’idillio: “Devo togliermi qualche sassolino…”. Prendendo il telefono rivela: “Pamela appena uscita dal programma invece di godersi il suo fidanzato, pensava in tutte le sue dirette di parlare di me e lei sosteneva che il mio sentimento per Riccardo era finto…”. Stefano per un periodo si era lasciato con Pamela ma messaggiava con Roberta. Gianni Sperti ha letto i messaggi che si sono scambiati e Stefano parlava con la dama accusando la fidanzata di cercare solamente visibilità. Di seguito, Pamela è uscita dallo studio tirando in faccia l’anello a Stefano mentre il pubblico è insorto contro Roberta, accusandola di avere interrotto il loro momento in maniera sgradevole. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

OSPITI SPECIALI DELLA PUNTATA

Ospiti speciali nella puntata del trono over di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 15 maggio, alle 14.45 su canale 5. Al centro dello studio torneranno a sedersi Stefano Torrese e Pamela Barretta. L’ex cavaliere e l’ex dama, dopo essersi conosciuti e frequentati nel programma di Maria De Filippi, avevano lasciato la trasmissione per viversi senza telecamere. Felici e innamorati, Stefano e Pamela tornano oggi a Uomini e Donne riservando sorprese al pubblico del dating show di canale 5. Dopo l’ingresso mano nella mano, la coppia racconterà la nuova vita insieme sorprendendo piacevolmente non solo Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche tutto il parterre. Stefano, poi, sorprenderà Pamela donandole anche un anello come simbolo del loro amore e del suo impegno nei confronti della compagna. Tuttavia, il ritorno di Stefano e Pamela non sarà tutto rose e fiori. L’intervento di Roberta Di Padua, infatti, scatenerà una vera tempesta in studio che porterà Stefano e Pamela ad una discussione.

STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA: ACCESA DISCUSSIONE CON ROBERTA DI PADUA

Il momento magico e romantico di Stefano Torrese e Pamela Barretta sarà rovinato da Roberta Di Padua. Maria De Filippi, infatti, spiegherà a Pamela che Roberta deve dirle qualcosa. “Roberta ha detto che deve togliersi qualche sassoino con te”, saranno le parole della conduttrice. Roberta, così, spiegherà che non ha voglia di farlo sui social preferendo parlare direttamente a Pamela. La dama, ex conquista di Riccardo Guarnieri, racconterà così di aver ricevuto diversi messaggi compremettenti da Stefano quando già frequentava Pamela. Quest’ultima perderà letteralmente la testa lanciando anche l’anello che aveva ricevuto in dono poco prima. Maria De Filippi cercherà di riportare l’ordine in studio, ma senza successo. Dopo la puntata che andrà in onda tra pochissimo, la storia tra Stefano e Pamela è giunta al termine e sui social, non sono mancate frecciatine, anche da parte di Roberta.





