Storie Italiane oggi non va in onda, perché?/ In onda speciale sulla strage di Capaci

Storie Italiane oggi, giovedì 23 maggio 2019, non va in onda. Il celebre programma condotto da Eleonora Daniele a partire dalle 10 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, si prende una giornata di pausa per una dolorosa ricorrenza. Ed infatti proprio nella giornata di oggi, ricorre l’anniversario in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Gli abitanti di Palermo dopo la strage di Capaci, reagirono con sconcerto mostrando ai balconi delle loro case un lenzuolo bianco contro la mafia. Nella giornata di oggi, si torna ancora a mostrare i lenzuoli, per protestare ancora una volta con sdegno e ribellione alle oppressioni di cosa nostra. Il celebre programma di Rai1 proprio per questo motivo, si prenderà una pausa per dare spazio ad uno speciale sul tema, che andrà in onda sempre a partire dalle 10, il consueto orario d’inizio della trasmissione condotta da Eleonora Daniele.

Storie Italiane oggi non va in onda, ecco perché

Eleonora Daniele tornerà con Storie Italiane domani, venerdì 24 maggio 2019, per concludere un’altra settimana televisiva tra cronaca nera, gossip e interviste, come di consueto. Questa mattina, il programma di Rai1 darà invece spazio allo speciale dal titolo “Palermo chiama Italia”, condotto da Franco di Mare e Francesca Fialdini che andrà avanti fino alle 12.45, ora in cui lascerà spazio al consueto appuntamento con La Prova del Cuoco insieme ad Elisa Isoardi. La cerimonia istituzionale avrà come ospite d’onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si svolgerà a Palermo presso l’aula Bunker del carcere Ucciardone. Per tutti coloro che vorranno “partecipare” alla commemorazione in maniera simbolica, potranno collegarsi con il portale di RaiPlay per assistere in diretta streaming al 26esimo anniversario della strage. La stessa cosa potrete farla anche in mobilità, scaricando la relativa applicazione tramite store ufficiali. Storie Italiane, tornerà normalmente in onda da domani mattina.

