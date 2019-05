SUBSONICA/ Video, “Liberi da ogni compromesso” (Concerto Primo Maggio 2019)

I Subsonica sono tra gli ospiti della ventinovesima edizione del Concerto Primo Maggio 2019, l’evento musicale promosso da Cgil, Cisl e Uil e condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale. Il gruppo musicale di rock elettronico italiano, nato a Torino nel 1996, ha festeggiato quest’anno 23 anni di attività e per l’occasione torna sul palcoscenico del concertone del Primo Maggio organizzato presso Piazza San Giovanni a Roma. Un evento imperdibile, che vedrà esibirsi sul palcoscenico il meglio della musica pop, rock e rap per un live music in onda dalle ore 15.00 fino a mezzanotte. Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco: Achille Lauro, The Zen Circus, Ex Otago, Gazzella, Motta, Negrita, Rancore, Ghali, Anastasio.

Subsonica: “insieme abbiamo costruito il nostro percorso musicale”

Dopo un periodo di pausa, i Subsonica hanno annunciato il loro ritorno sulle scene musicali insieme con un nuovo album e un nuovo tour. La band torinese, intervistata da OnStage, ha raccontato come è nato l’ultimo progetto discografico dal titolo “8”: “come per tutti gli album generiamo sempre un po’ di spazio creativo personale fra un disco e l’altro. I tempi si allungano, l’attesa genera una voglia di tornare sul palco insieme“. La band ha poi sottolineato come “insieme” siano riusciti a costruire non solo un percorso musicale, ma anche un senso di famiglia in cui ritrovarsi. “È bello ritornare ed è bello portarsi dietro tutte quelle cose che succedono in quegli anni in cui si sta da soli” hanno sottolineato parlando dei quattro anni di pausa tra “Una nave in una foresta” e l’ultimo album. E’ importante per la band cercare nuovi stimoli, sperimentare, dare forma alla propria creatività senza alcun filtro.

Subsonica: “siamo una vera band”

20 anni di vita musicale non hanno mai cambiato i Subsonica. La band, infatti, ha ancora oggi la voglia di sperimentare e andare oltre. La musica resta il filo conduttore tra tutti i componenti della band che alla stampa ha dichiarato: “noi siamo veramente una band: impossibile pensare ai Subsonica sostituendo qualcuno del gruppo. L’unico modo per far esistere i Subsonica è essere noi 5“. La band torinese, parlando di scioglimento o allontanamento, ha poi precisato: “quando ci stancheremo, o qualcuno deciderà di andarsene, i Subsonica non esisteranno più. I periodi di attesa si traducono in voglia spasmodica di scrivere e poi di ritornare sui palchi“. Del resto va detto: i Subsonica anche dal vivo hanno sempre sperimentato portando in scena degli show diversi e accomunati dalla mancanza di una passerella, oggetto che non sarà mai presente in un loro tour!

Video dei Subsonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA