Suor Cristina e il Team Oradei/ Video, dopo le polemiche di Pasqua di nuovo in pista

Questa sera torna la squadra composta da Suor Cristina e il Team Oradei a Ballando con Le Stelle dopo che la settimana scorsa la donna aveva deciso di saltare l’appuntamento per la Santa Pasqua. I due sono affiancati nelle loro esibizioni da Giulia Antonelli e Jessica De Bona. Il ballo in cui si sono esibiti in questa puntata è stato il Cha Cha Cha ma non c’è stata molta convinzione da parte della giuria di Ballando. Carolyn Smith ha fatto notare come, comunque, Suor Cristina tenda a ballare con le donne senza cercare il contatto con Stefano. A suo parere questo risulta un aspetto non molto positivo soprattutto visto che ormai il ghiaccio dovrebbe esser rotto se così vogliamo dire. Zazzaroni, invece, si manifesta sempre come il più critico e dice che pensa che Suor Cristina non stia veramente partecipando a Ballando con Le Stelle e anzi i suoi limiti nelle esibizioni stiano tarpando le ali al suo maestro di ballo. Sempre Zazzaroni poi odia il fatto che Suor Cristina e Stefano siano circondati sempre da altre persone. Mariotto rimane invece più neutrale e commenta semplicemente dicendo che a lui piacciono le suore e quindi intende sempre difendere Suor Cristina. Suor Cristina tacciata di essere troppo timida e riservato ha voluto dire ai nostri giudici di Ballando con Le Stelle che da parte sua c’è il massimo impegno ma lei vuole esprimere la danza e l’arte delle coreografie in modo diverso dal solito. In questo anche il suo maestro di danza e Selvaggia Lucarelli le sono andate un po’ incontro. I giudici certo non sono stati convintissimi, ma chi dice che non ci possano essere dei cambiamenti in futuro, in fondo sono necessari solo piccoli aggiustamenti nel programma e nelle esibizioni coreografiche del quartetto di Ballando. Il rapporto con i ballerini di Suor Cristina è comunque ottimo e le potenzialità ci sono tutte.

Clicca qui per il video dell’ultima esibizione

Suor Cristina e il Team Oradei, Ballando con le stelle: così l’ultima puntata

Suor Cristina, nel corso dell’ultima puntata, ha ammesso di aver inteso che al momento il suo percorso e le sue esibizioni con il Team Oradei a Ballando con Le Stelle 14 hanno diviso un po’ il pubblico a casa. Ha detto “Sto un po’ dividendo i pareri, in generale. Ma ballo per un amore più grande, un fine più grande. La mia missione, in questo momento, è quella di rivisitare un po’ la figura della suora”. Ci ha tenuto anche a ripercorrere e raccontare al pubblico il tuo percorso nella fede cristiana e, con sorpresa, confessa “Ho avuto tanti dubbi. Era l’ultima cosa che avrei immaginato, per la mia vita. Il mio sogno era studiare canto, ballo, recitazione. Di proposito mi mettevo dei tacchi, dei vestitini sempre più corti. In realtà il mio cuore stava ardendo di un amore più grande, come non aveva mai arso prima. L’unica cosa che dico, tutti i giorni, è ti ringrazio, Signore, perché hai fatto di me una meraviglia stupenda”.

Il Team Oradei promosso?

Stefano Oradei, il maestro di ballo di Suor Cristina nell’edizione 14 di Ballando con Le Stelle, ha sviluppato un buon feeling con la sorella della tv italiana. Ma tra loro purtroppo il legame e la simpatia reciproca non si sono manifestati nel ballo, almeno non ancora. Quando la giuria ha criticato le scelte coreografiche e la performance lui spesso ha precisato come l’impegno sia particolare nelle esibizioni con Suor Cristina e ha tenuto a precisare come il fatto che le esibizioni siano diverse dal solito non significa che sia una cosa negativa. Su questo sono d’accordo i due concorrenti del programma.

La strana coppia

La coppia composta da Suor Cristina e da Stefano Oradei a Ballando con le stelle 2019 e, anche, dalle sue. Non si può affatto nascondere che il ruolo di questa coppia a Ballando con Le Stelle 14 sia molto criticato, soprattutto dal pubblico a casa. Sui social impazzano gli hashtag e i commenti che criticano il format con cui è studiata ogni esibizione di Suor Cristina e in generale sembra che l’opinion del pubblico a casa sia molto negativa. Anche la giuria, per molti aspetti e in maggioranza, fatti salvi la Lucarelli e poi Mariotto, sembra non apprezzare particolarmente lo stravolgimento che Suor Cristina ha in un certo senso creato nel programma. Così il futuro dell’ex vincitrice di The Voice Italy e di Stefano Oradei, il maestro di danza, sembra esser a dir poco incerto e precario. Le aspettative sono che cerchino di rientrare un po’ di più nella norma di questo programma e che Suor Cristina si lascia andare a un ballo che comunque è una cosa innocente e innocua sotto ogni aspetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA