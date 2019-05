Suor Cristina e Team Oradei/ “La novità non sono io, ma il Vangelo” (Ballando 2019)

Suor Cristina in attesa di scendere nuovamente in pista questa sera, durante la nuova puntata di Ballando con le Stelle 2019, si è confidata tra le pagine del settimanale Oggi. Per lei, critiche e polemiche non sono mai un problema ed anzi, ogni occasione per parlare, promette sempre di farsela scivolare. In gara con il Team Oradei, ha dimostrato in più di una occasione di avere senso del ritmo, precisione e passione per la danza. La sua giornata inizia presto, alle 6.30, nel convento romano delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, dove Cristina, che è siciliana e vive a Milano, è ospite per tutta la durata dello show di Milly Carlucci. Alle 7, la suora più famosa d’Italia, è pronta per la celebrazione eucaristica e per le lodi mattutine. “La levataccia mi pesa”, confida. “Alla sera, specie quando abbiamo le prove generali, finiamo tardi e la mattina è dura. Ma siccome vado a pregare il mio sposo, Gesù, tutto si risolve”. Durante la mattina, Cristina cerca di dare una mano come può alla comunità che la ospita: lava i piatti, riordina, risponde al telefono: “In questo convento ho fatto la formazione iniziale”, racconta.

Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019

Dopo pranzo per Suor Cristina arriva il momento di recarsi al Foro Italico, che ospita gli studi di Ballando con le stelle 2019, per le prove. “Mi alleno tre ore al giorno. Ogni volta scopro di avere muscoli nuovi. Prima i miei tendini hanno sofferto, ora ho una contrattura al quadricipite”. Ma chi glielo fa fare? Si domanda la giornalista del settimanale “Oggi”. Lei a tal proposito, ha le idee molto chiare: “Sono qui per portare un messaggio”, spiega. “La novità non è la suora che balla, ma il Vangelo, che è sempre attuale. Voglio dimostrare che si può consegnare la vita a Cristo ed essere gioiosi. In un mondo dove si vive di apparenze e foto su Instagram, la mia scelta può portare a riflettere le persone sul senso della vita”. A chi la critica invece, risponde con serenità: “Il ballo di gruppo è una novità solo nello show, esiste da sempre come categoria. Io ballo come gli altri, sudo, mi sacrifico. Non avrei mai potuto saltare le celebrazioni della Settimana Santa, ci sarei stata male. E’ una cosa che ho fato presente alla produzione prima di accettare la proposta!”. A seguire, ecco l’esibizione dello scorso sabato sera.

Video, il valzer di Suor Cristina

