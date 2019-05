Suor Cristina e Team Oradei/ Video, dopo il boogie e la febbre (Ballando 2019)

Suor Cristina è una delle protagoniste più in vista di questa ultima edizione di Ballando con le stelle 2019. La religiosa, per merito delle sue particolari esibizioni di danza in gruppo (il suo ruolo non le ha permesso di ballare esclusivamente con un uomo come hanno fatto le altre concorrenti di sesso femminile), ha conquistato la giuria e il pubblico da casa. Lei e il Team di Stefano Oradei, rappresentano una vera innovazione per lo show di danza condotto da Milly Carlucci. Per questo motivo, anche stasera si attende con ansia di poterla vedere scendere in pista, per la sua nuova esibizione che si porterà a casa, come di consueto, una scorpacciata di voti niente male. La religiosa è diventata famosa per avere vinto The Voice Of Italy e, anche in quel caso, aveva sbalordito il pubblico per la sua singolare decisione. Cristina infatti, aveva scelto di farsi seguire dal Team di J-Ax, creando un particolare connubio in stile “diavolo e acqua santa”. La suora nelle ultime settimane, ha fatto molto discutere, prima per un‘esibizione registrata e trasmessa durante la puntata del sabato santo, poi per le fresche dichiarazioni in cui ha sottolineato che la sua priorità è rispettare i comandamenti, non le regole del programma.

Suor Cristina e il Team Oradei a Ballando con le stelle 2019

Ma al termine della performance nella puntata andata in onda lo scorso sabato 4 maggio 2019, Fabio Canino, uno dei giurati chiamati a votare le prove dei concorrenti, ha fatto una rivelazione inedita riguardante Suor Cristina: “Stamani è venuta in radio da me, e poco prima di entrare in scena mi si stava svenendo, ho detto ‘Non voglio avere questa responsabilità’”. Dopo la sua “confessione” è arrivata anche la conferma della religiosa che ha confidato di essere scesa in pista con 38 di febbre. Nonostante il malessere fisico, la siciliana ha danzato sulle note di un boogie di gruppo venendo molto apprezzata dalla giuria in studio. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Finalmente abbiamo visto un progresso questa sera e voi due (riferita al maestro Stefano Oradei, ndr) che avete un contato fisico siete puri e gioiosi, non c’è assolutamente nulla di ambiguo negli occhi di chi vi guarda. Io volevo fare i complimenti a Suor Cristina per una ragione diversa dal ballo: è la concorrente che più tiene testa alla giuria, ha più personalità rispetto agli altri e anche un senso della competizione molto più alto rispetto agli altri, si capisce che pretende molto da se stessa”.

Video, il boogie di Suor Cristina

