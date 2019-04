Tales Soares, modello brasiliano morto durante sfilata/ Video malore sulla passerella

Il modello Tales Soares è morto mentre stava sfilando alla San Paolo Fashion Week. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento. La tragedia è avvenuta sabato durante la sfilata di Ocksa: il 26enne ha avuto prima un malore e poi è deceduto sulla passerella. In una nota pubblicata su Instagram si legge: «L’SPFW ha appena saputo della morte del modello Tales Soares, che ha avuto un malore durante la sfilata di Ocksa». Non sono però note le cause della sua morte: stando a quanto raccontato dai testimoni, il modello è svenuto mentre si girava per tornare indietro e lasciare la passerella. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente davanti a decine di spettatori stupefatti, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La settimana della moda di San Paolo, l’evento fashion più importante dell’America Latina, era cominciata il 22 aprile e si è conclusa proprio sabato.

TALES SOARES, MODELLO 26ENNE MORTO DURANTE SFILATA

Tales Soares aveva appena 26 anni e stava sfilando quando è stato colto da un malore. Quando il modello è svenuto, in un primo momento gli spettatori hanno pensato che la caduta fosse pare dello show, ma poi si sono resi conto della tragedia. Dopo la conferma della morte di Tales Soares sui social sono comparsi video e immagini che mostrano il modello mentre cade e resta privo di sensi sulla passerella. Stando a quanto riportato dal quotidiano brasiliano Folha Press, sarebbe anche inciampato nei lacci delle scarpe prima di cadere. Gli organizzatori della Fashion Week di San Paolo hanno rilasciato un breve comunicato nel quale non hanno spiegato le cause della morte del modello. Su Instagram hanno pubblicato una foto del 26enne con un messaggio di cordoglio: «Possa Dio accoglierti a braccia aperte! La vita è una passerella che stiamo attraversando! E’ tutto molto triste». Il marchio Ocksa, per il quale sfilava, ha fatto sapere che l’intero staff è sotto choc.





© RIPRODUZIONE RISERVATA