Tapiro d’oro a Federica Pellegrini/ Striscia la Notizia non svela però il motivo

Federica Pellegrini riceverà stasera un tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Come sempre sarà l’inviato Valerio Staffelli a consegnarglielo, ma non sappiamo ancora per quale motivo. Le anticipazioni fornite dal telegiornale satirico di Canale 5 infatti non specificano il motivo di questa scelta. La splendida nuotatrice è stata raggiunta a la Divina a Lavigno dove si sta allenando da diverse settimane in vista delle prossime gare che dovrà sostenere. Staffelli l’ha fermata poco prima degli allenamenti mattutini, come possiamo apprendere anche dai social network dove la stessa Federica ha mostrato il premio vicino alle borse sportive sui sedili posteriori della sua automobile. Ovviamente in rete si scatenano le ipotesi sul perché di questa scelta da parte della redazione del programma ideato oltre 30 anni fa da Antonio Ricci, ma lo scopriremo solo stasera.

Tapiro d’oro a Federica Pellegrini: non è la prima volta

Non è la prima volta che Federica Pellegrini riceve un tapiro d’oro da Striscia la notizia. Fino a questo momento la ragazza ne ha collezionati ben sei, alcuni addirittura di coppia quando questa era fidanzata col collega Filippo Magnini. Federica ha dimostrato ancora una volta grande autoironia e con una storia su Instagram ha scherzato: “Ma Valerio Staffelli lavora anche il primo di maggio?”. Un altro elemento che ci fa capire come la consegna sia stata davvero molto recente. Cresce nel pubblico ora la curiosità di capire perché si è arrivati a questa scelta. Ovviamente neanche Federica Pellegrini ha potuto raccontare qualcosa in merito al fatto, scopriremo stasera su Canale 5 il tutto con maggiori dettagli.

