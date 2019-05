Taylor Mega fidanzata con Hormoz Vasfi?/ “Quando diventerà una cosa seria lo dirò”

Finalmente l’ora della verità è arrivata. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Taylor Mega spiega quali sono i rapporti con Hormoz Vasfi, milionario iraniano suo nuovo e presunto fidanzato. “Qualsiasi frequentazione, purtroppo o per fortuna, per i gossip diventa una frequentazione. – esordisce la Mega in diretta su Canale 5, per poi spiegare – Io non ho rilasciato alcuna dichiarazione, queste sono cose rilasciate dai giornali. Quando ci sarà qualcosa di concreto sarò la prima a parlarne. Prima di parlarne pubblicamente devo verificare da me prima di dire se è una cosa seria oppure no”. Non mancano in studio per lei le critiche di alcune delle ospiti della d’Urso per la scelta dell’ennesima persona facoltosa come suo nuovo fidanzato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

TAYLOR MEGA HA UN NUOVO AMORE?

Taylor Mega, dopo essere stata fidanzata con il leader della Dark Polo Gang, Tony Effe, ritorna alla ribalta del gossip per i rumors che la vogliono legata al milionario iraniano Hormoz Vasfi. Sembra che la modella non abbia ancora postato alcuna foto accanto all’uomo per scelta dell’imprenditore. Secondo il settimanale Chi, inoltre, a Taylor è stato imposto, da parte del nuovo fidanzato, il divieto di rilasciare interviste sulla loro storia. La modella di Udine, Elisia Todisco in arte Taylor Mega, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha raggiunto una grande popolarità confermata dalle tante presenze nel programma condotto da Barbara D’Urso, cioè Pomeriggio Cinque. Ritornando alla presunta storia, sempre secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini i due hanno inoltre trascorso una vacanza in un lussuoso resort in Vietnam.

LA VERITÀ A POMERIGGIO 5

Intanto oggi, a Pomeriggio Cinque, la modella chiarirà meglio questa storia dai contorni ancora misteriosi. Ad oggi, infatti, dalla diretta interessa non è arrivata la conferma della relazione. Magari sarà quindi il salotto della D’Urso il momento giusto per spiegare se davvero è sbocciato l’amore tra i due e se la storia procede senza intoppi. Ricordiamo, infine che su Instagram Mega può contare si oltre 1,5 milioni di follower che seguono constantemente i suoi aggiornamenti. Una crescita costante la sua che punta ad accrescere la popolarità come influencer. I numeri sono dalla sua parte, vedremo se con il tempo riuscirà a mantenere la giusta costanza.



