Taylor Swift feat Brendon Urie di Panic! at the Disco/ ME!, video del nuovo singolo

La regina è tornata. Senza sè e senza ma, Taylor Swift è di nuovo tra noi ed è pronta ad occupare le classifiche di tutto il mondo alle porte della bella stagione. Il suo ritorno comincia proprio da lei al grido di “ME!” e da un compagno d’avventura inedito ovvero Brendon Urie di Panic! at The Disco che la accompagnerà in questo nuovo singolo colorato e ottimista. Questo è il misterioso progetto che Taylor Swift ha annunciato ormai settimane fa e che ha preso forma sui social prima con la pubblicazione di un poster ufficiale, che ritrae i due insieme, e poi con un video musicale strabiliante che è già disponibile da oggi, 26 aprile. ME! è il primo singolo estratto dal suo prossimo album, il settimo della sua carriera, e lei stessa ha spiegato che la canzone tende “ad abbracciare la tua individualità per celebrarla davvero”.

UNA RIVOLUZIONE DI COLORI E SAPORI PER TAYLOR SWIFT

Nuvole bianche, un vestito anni ’50 e il dramma accompagnano l’inizio del video che ha fatto già migliaia di visite in poche ore. Taylor Swift con ME! dice addio alla sua versione dark per una versione colorata e spensierata che spazia tra le favole e segnando una vera e propria rivoluzione nella sua musica. Lei stessa nei giorni scorsi ha rimarcato l’importanza del pop e della leggerezza: “Penso che con una canzone pop si abbia la capacità di ottenere melodie che rimangono impresse nelle teste delle persone e voglio solo che la gente si senta meglio con se stessa”. Siamo sicuri che ME! è un ottimo modo per voltare pagina e tornare sulla cresta dell’onda del pop mondiale preannunciando un nuovo disco vario e pronto per essere portato poi sui palchi di un nuovo tour. Stiamo correndo troppo? Provate voi a non fare lo stesso dopo aver ascoltato il nuovo brano.

Ecco di seguito il video del nuovo singolo:





© RIPRODUZIONE RISERVATA