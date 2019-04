Temptation Island Russia: rissa/ Tradita picchia fidanzato e tentatrice (mezza nuda)

Fa scalpore Temptation Island Russia dove scoppia una rissa all’improvviso. Una ragazza infatti aggredisce il fidanzato e la tentatrice con la quale l’aveva tradita. Il tutto è accaduto durante una puntata con la tentatrice che è restata all’improvviso in topless. Si chiama Svetlana la ragazza che improvvisamente ha dimenticato quanto firmato prima di partecipare alla trasmissione. Il tutto ha messo in grande difficoltà la conduttrice che di fronte alla situazione non ha potuto fare molto, rimanendo imbarazzata di fronte a la tentatrice Irina rimasta mezza nuda. In molti sui social network hanno parlato anche della possibilità di una trovata già organizzata per cercare di alzare l’audience. Al momento la produzione in merito però non si è sbilanciata, rimanendo piuttosto sulle sue ancora nel commentare l’accaduto.

Temptation Island Russia, rissa: pronti per la nuova versione italiana

Mentre Temptation Island Russia alza un polverone in Italia si aspetta la prossima versione dell’estate. Si tornerà in scena con un’edizione Nip con la conduzione di Filippo Bisciglia. Sono stati ufficialmente aperti i casting con l’edizione che dunque dovrà fare a meno di Simona Ventura, tornata alla Rai. In molti hanno parlato anche della possibilità di vedere al suo posto Belen Rodriguez, con questa però che al momento sembra impegnata nelle registrazioni di Tu sì que vales. La palla dunque probabilmente passerà a Filippo Bisciglia con la possibilità dunque di vedere nuovamente storie strappalacrime, risate e anche qualche litigio.

