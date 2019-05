Temptation Island Vip 2019/ Ilary Blasi alla conduzione e messa in onda anticipata?

Ilary Blasi alla fine potrebbe aver detto no al Grande Fratello Vip ma non alla conduzione di un reality nel prime time di Canale 5. La bomba arriva proprio dal settimanale “amico” Chi che la scorsa settimana la mostrava in versione suora in quel di Lourdes e oggi la da come conduttrice certa di Temptation Island Vip 2019. Proprio la bionda conduttrice è chiamata ad essere l’erede di Simona Ventura al timone della versione vip del reality sui sentimenti che lo scorso anno ha messo insieme un boom di ascolti. Adesso che Super Simo è rientrata in Rai bisogna trovare qualcuno che possa prendere il suo posto e sicuramente Ilary Blasi potrebbe trovare la sua “rinascita” in un programma del genere dopo la sua ultima edizione un po’ controversa del Grande Fratello Vip. In realtà le malelingue vanno ben oltre e pensano ad un segno di rottura della conduttrice con “Mediaset” per via dell’edizione sempre più vip del Grande Fratello di Barbara d’Urso, che sia vero?

ILARY BLASI ALLA CONDUZIONE DI TEMPTATION ISLAND VIP?

Al momento non ci sono conferme ufficiali e gli unici rumors risultano essere proprio quelli di Chi che parlano di Ilary Blasi come in pole position per ottenere il posto che, nei giorni scorsi, era stato avvicinato anche a Belen Rodriguez. In realtà l’argentina si troverebbe alle prese con le registrazioni della nuova edizione di Tu si Que Vales e questo renderebbe un po’ difficile la sua lontananza per un mese, in Sardegna, per quelle di Temptation Island Vip. La nuova edizione del reality sui sentimenti dovrebbe andare in onda a settembre e questa volta le puntate potrebbero essere addirittura otto e non le 4 canoniche previste. Ad aprire le danze sarà come sempre Filippo Bisciglia al timone della versione “nip” che andrà in onda tra giugno e luglio e alla quale a breve si inizierà a lavorare.

