Teo Teocoli/ “Mi diverto a esibirmi nei centri commerciali” (Domenica In)

Instancabile nel mese di aprile Teo Teocoli, volto noto del piccolo schermo e comico apprezzato da diversi decenni. Sono tanti gli appuntamenti che accendono le luci sul grande artista del nostro Paese, che a 74 anni ha ancora molto da dare anche a livello professionale. Ha rispolverato di recente i vestiti del suo storico Caccamo, il personaggio che ha dato vita a tanti appuntamenti in tv e che è ritornato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Oggi, 5 maggio 2019, Teo Teocoli sarà invece ospite di Domenica In, dove racconterà quella che reputa una seconda giovinezza. Magari meno presente nella scatola magica che ha contribuito a regalargli una forte popolarità, ma sempre protagonista di tanti spettacoli teatrali. “Mi diverto molto a esibirmi nei centri commerciali“, rivela in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, confessando di essersi dilungato per due ore a mezza ad Assago, contro l’ora pretesa dal proprietario. “Quando arrivo a casa sono felice”, conclude inoltre parlando della sua vita da zingaro, sempre in movimento e mai stanco. Il lavoro è la sua vita e non conosce pensione. Teocoli farà ciò che ama per sempre. “Morirei anche io“, sottolinea pensando all’amico Massimo Boldi e alla sua necessità di fare i suoi famosi film di Natale.

Teo Teocoli nei panni di cantante (Domenica in)

Manca oltre un mese alla Festa della Musica di Sanremo, ma Teo Teocoli è uno degli artisti confermati fino ad ora. L’appuntamento è per il prossimo 20 giugno, per una tre giorni organizzata da Sanremo On in coppia con il Comune della Città dei fiori. Una serie di concerti che coinvolgerà tante realtà dello spettacolo cittadino e locale, in previsione del gran finale. Sarà proprio in questa giornata che Teocoli si presenterà al Club Tenco per incontrare tutti i partecipanti e precedere il live di Patty Pravo. Una carriera fatta di tante tappe quella di Teocoli, che negli anni è stato persino cantante. Un periodo forse lontano, che lo vede all’interno di Quelli, il gruppo che in seguito diventerà noto come la Premiata Forneria Marconi. “Per me Enzo Jannacci scrisse Il dritto e io non la cantai“, confessa a Sorrisi spiegando che all’epoca aveva una passione sfrenata per il rock’n’roll e naturalmente per le donne. Un leggero rimpianto per il comico non essere riuscito a legare quelle pagine di vita e professione a qualche brano in particolare. Soprattutto perché all’epoca l’amico Renato Pozzetto prendeva il volo al fianco di Cochi, dopo aver fatto le ombre cinesi al Cab 64.

