The Avengers/ Video, su Rai 2 il primo film della saga Marvel (oggi, 26 aprile 2019)

The Avengers è un film di azione e fantascienza che andrà in onda oggi, 26 aprile 2019, su Rai 2 alle ore 21.20. La storia è basata sull’omonimo fumetto della Marvel Comics che raggruppa alcuni famosi Supereroi della casa editrice statunitense. Nella versione cinematografica del 2012 vengono ripresi gli stessi attori che hanno interpretato i ruoli nei film precedenti come ad esempio Robert Downey Jr nel ruolo di Iron Man oppure Chris Evans nei Fantastici Quattro e in Capitan America. Il Film dura ben 142 minuti. La colonna sonora del film porta la firma di Alan Silvesti, già autore di Capitan America, molte delle canzoni del film sono state scritte appositamente da diversi autori.

Clicca qui per il trailer del film

The Avengers, la trama del film

Ecco la trama di The Avengers. Loki, fratello di Thor, si allea con “Other”, il leader di una razza aliena: i Chitauris. L’altro vuole impossessarsi del Tesseract, antico artefatto che può produrre energia senza limiti, che è attualmente sulla Terra. Con l’aiuto dell’esercito dei Chitauris, Loki potrà realmente pensare di prendere il controllo del pianeta in cambio del Tesseract. Sulla Terra, Nick Fury arriva in un centro di ricerca SHIELD (Strategic Homeland Intervention, Enforcement & Logistic Division) durante un’evacuazione. Il team di Dr. Erik Selvig sta lavorando al Tesseract. Mentre gli scienziati cercano di capire le improvvise variazioni energetiche del Tesseract, all’improvviso inizia a irradiarsi e in seguito ad una scarica brutale apre un portale attraverso lo spazio. Poi appare Loki, che, grazie al suo scettro, provoca enormi danni mentre uccide diversi agenti. A questo punto Loki, Clint Barton (un agente di SHIELD) e il Dr. Selvig fuggono con il Tesseract nonostante gli sforzi dell’agente Maria Hill. È allora che il centro crolla in un gigantesco cataclisma creato dal Tesseract, lasciando infine solo un gigantesco cratere. Nick Fury è riuscito a scappare con la maggior parte della sua squadra, ma non ha potuto impedire a Loki, Selvig e Barton di scappare con il Tesseract.

Nick Fury prende la decisione di riattivare il progetto Avengers Initiative al fine di recuperare il Tesseract e porre fine ai piani di Loki. Natasha Romanoff viene inviata in India per reclutare il Dr. Bruce Banner, mentre l’agente Phil Coulson visita Tony Stark e Fury parla con Steve Rogers. La squadra è riunita a bordo dell’eliporto, una portaerei in grado di volare, e sta lavorando su un modo per localizzare il Tesseract. Dopo aver catturato Loki, che ha cercato di dominare la popolazione increduli e spaventati di Stoccarda in Germania, la squadra è affiancato da Thor che torna sulla Terra un anno dopo il suo esilio al fine di portare Loki in Asgard. Iron Man sfida Thor per impedirgli di partire con Loki finché non trova il Tesseract e Capitan America. Thor attacca Capitan America e, dopo un gioco di potere, decide di fermare questa lotta inutile.

Si scatena una lotta titanica nelle strade di Manhattan, ognuna delle quali riesce a respingere le ondate dei Chitauris, ma queste sono troppo numerose. Con una mossa disperata, le autorità dello SHIELD decidono di atomizzare l’isola di Manhattan per sradicare i Chitauris. Il Dr. Selvig, rilasciato dal controllo di Loki, rivela a Natasha che lo Scettro di Loki può essere usato per chiudere il portale. Iron Man intercetta il missile e, grazie alla sua armatura, riesce a guidarlo attraverso il portale e ad accompagnarlo nello spazio. Il missile distrugge la nave madre dei Chitauris che muoiono. Mentre IronMan ricade sulla Terra Natasha riesce a chiudere il portale con lo scettro. Iron Man lo attraversa, ormai incosciente, Hulk riesce a prenderlo durante la sua caduta. La Terra è salva!

Il trailer del film “The Avengers”





© RIPRODUZIONE RISERVATA