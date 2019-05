THE ROOKIE / Anticipazioni 18 maggio 2019: Nolan impedirà un nuovo omicidio?

THE ROOKIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 18 maggio 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno il 15° edil 16°, dal titolo “Caccia all’uomo” e “Via libera“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Chen (Melissa O’Neil) affronta il suo primo turno di notte, ma viene schernita dai colleghi dopo essersi addormentata. Nolan (Nathan Fillion) fa invece il primo briefing ed informa il resto del Dipartimento dei diritti della Polizia e Grey (Richard T. Jones) fa notare come tutti loro non rispettino una delle regole sui regali dei cittadini. Chen e Bradford (Eric Winter) rispondono poi ad una chiamata strana: due ex mogli litigano per l’uso delle provette di ovuli congelati. Intanto, West (Titus Makin) entra in crisi per la propria inflessibilità: la sua mentore però gli suggerisce di pensare allo stato di necessità in servizio. Nolan invece segue uno sconosciuto, che si rivela poi responsabile di un omicidio ed infine agente della Narcotici sotto copertura. Il poliziotto riferisce inoltre di dover agire in tempo breve, dato l’arrivo di un carico: i novellini si uniscono tutti all’operazione. Le tre reclute rimangono poi da soli a fare la guardia ad un forte quantitativo di soldi, lasciando il posto ore dopo. Al mattino successivo, vengono informati che il conta-banconote ha segnalato un ammanco di oltre 250 mila dollari. Dopo aver superato il poligrafo, Chen viene fermata da tre criminali, fra cui anche il responsabile del furto. Riesce a salvarsi grazie all’arrivo di Nolan e West.

Superato il centesimo turno, le tre reclute vengono lasciate agire da sole. Gli istruttori invece le seguiranno in borghese, pronti ad intervenire al momento opportuno. West consegna poi il suo rapporto a Chen, che dà per scontato sia negativo. Nolan invece rivela a Bishop di voler finire nella sezione Furti o Omicidi, mentre West tarda per colpa del mentore ed infine scopre che la macchina non parte. Durante il primo giro, Chen nota che un uomo sta facendo un video ad una ragazza che si sta cambiando e decide di agire. Attirato dai rumori, Nolan si imbatte in una rissa fra spacciatori e per qualche istante sembra che uno dei criminali abbia la meglio su di lui. Dopo aver fermato due dei sospettati, scopre che Bishop non ha fermato il primo criminale come richiesto. Mentre West viene assegnato a lavori d’ufficio, West rivela a Chen che ha dimenticato una prova importante: il furgone del maniaco che ha arrestato. L’uomo infatti ha avvisato i suoi complici ed ha fatto prelevare il mezzo. Intanto Nolan sbaglia quando segue il suo intuito per catturare un trafficante d’armi, ritrovandosi solo di fronte ad una neo mamma ospite di un albergo. Entra però in contatto con la donna che dorme nella stanza affianco, che alcune ore dopo viene rapita dal marito violento. Chen invece segue il suo istinto e trova un cadavere nel garage di un cittadino che ha fatto un esposto contro di lei.

ANTICIPAZIONI DEL 18 MAGGIO 2019

EPISODIO 15, “CACCIA ALL’UOMO” – Duro turno per i novellini, che dovranno fare scelte difficili durante il loro nuovo giro di pattuglia. Si sottoporranno inoltre al test di un ex negoziatore dell’DBI, finendo poi per unirsi con il resto della squadra per la caccia a due detenuti. I criminali sono fuggiti durante il trasporto e dato l’alto profilo, i poliziotti dovranno usare tutte le loro abilità per riuscire a trovarli. Il caso viene reso ancora più difficile perché uno dei prigionieri conosceva il padre di Jackson. Intanto, Chen e Bradford finiscono per seguire una pista che li porta dritti nel territorio di una gang.

EPISODIO 16 – “VIA LIBERA”- Nolan riesce a portare a termine un arresto e schizza al primo posto in classifica. Andersen annuncia poi alla squadra che gli Affari Interni hanno avviato una missione sotto copertura. Durante il turno, Chen e Bradford fermano Lopez, autore di alcune violazioni del codice stradale. Tim però avverte che c’è qualcosa di strano nel sospettato, scoprendo poi che il detective Murphy lo sta sorvegliando. Nolan e Bishop invece si rifiutano di arrestare un cameriere, accusato di aver rigato l’auto di una delle clienti. La donna decide allora di farsi giustizia da sola ed estrae un coltello.



