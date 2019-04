THE ROOKIE/ Anticipazioni del 27 aprile 2019: un nuovo amore per Lopez?

THE ROOKIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 27 aprile 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo “Senza via d’uscita” e “Padri e figli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nolan (Nathan Fillion) e Bishop (Afton Williamson) vengono incaricati di occuparsi della protezione di Payne (Jonno Roberts), un regista in pericolo. Intanto, Lopez (Alyssa Diaz) e West (Titus Makin Jr) cercano di arrestare un criminale pericoloso, uno dei boss della città. La pista seguita non porta tuttavia a nulla di buono, ma impedisce a Lopez di ottenere la promozione a detective che desidera tanto. Bradford (Eric Winter) invece fa visita alla moglie Isabel (Mircea Monroe), che gli chiede di togliere dal suo appartamento qualsiasi prova che possa peggiorare la sua condanna. Chen (Melissa O’Neil) cerca di fargli comprendere l’errore e così Tim decide di riportare tutto nell’appartamento il giorno successivo. Nel frattempo, Nolan e Bishop impediscono una rissa fra Payne e la famiglia di un uomo affetto da disturbo mentale. John accetta inoltre l’invito del regista, un suo idolo, a partecipare ad una festa a casa sua. Alla fine sarà costretto ad arrestare uno degli invitati, che ha cercato di drogare una donna. Payne verrà poi ferito da uno degli amici dell’uomo disturbato, ma verranno fermati dai due agenti.

John e Talia si ritrovano a gestire un caso scottante che potrebbe compromettere o migliorare le loro carriere. Nolan tuttavia si trova nel mirino degli Affari Interni, mentre Bishop continua a lavorare con i due detective che possono prepararla all’esame per diventare detective. Dopo aver ricevuto delle informazioni su un furto al minimarket, la poliziotta decide di informare Bradford che Isabel è coinvolta nel caso. La donna infatti sta cercando di aiutare la Polizia a fermare un traffico di droga, ma durante la compravendita il criminale la rapisce dopo aver smascherato il suo gioco. Nolan dovrà ancora affrontare le conseguenze di aver ucciso un sospettato: Grey (Richard T Jones) è sicuro che avrebbe agito allo stesso modo, se si fosse trovato al suo posto. Un discorso simile gli verrà fatto inoltre da Chen, con cui finirà per baciarsi. Dopo una notte di passione, Nolan è sicuro che potrebbero fare un secondo tentativo per riavviare la loro relazione, ma la donna non ne è convinta. Poco dopo, Lucy si trova nella doccia mentre John sente dei rumori al piano di sotto. Qualcuno lo colpisce alla testa e fa appena in tempo a capire che si tratta del fratello dell’uomo che ha ucciso, prima che l’aggressore spari un colpo contro di lui.

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DEL 27 APRILE 2019

EPISODIO 9 – Nolan ritorna al centro di un’inchiesta degli Affari Interni dopo aver ucciso il suo aggressore. Costretto a rimanere lontano dal lavoro per qualche tempo, alla fine riuscirà a ritornare sul campo. Sarà obbligato però a non prendere parte alle operazioni. Nel frattempo, la Polizia organizza una task force per fermare Vance, il criminale responsabile del rapimento di Isabel. Bradford e Chen decidono di parlare con la fidanzata del sospettato, ma si accorgeranno troppo tardi che Vance si nasconde proprio nel suo appartamento. Saranno però Vestri e Wolfe a farne le spese e uno di loro due dovrà perdere la vita sul campo.

EPISODIO 10 – Andersen e Grey decidono di unirsi ai novellini per un giro di pattuglia. Intanto, Bishop è sempre più vicina ad ottenere il distintivo da detective, mentre Bradford inizia a nutrire dei seri dubbi sulla possibilità di poter digerire quanto sta accadendo. La tensione fra i due crescerà fino a che un imprevisto ed una puzzola non cambieranno il corso degli eventi. Nel frattempo, Lopez e West si lanciano alla ricerca di una valigetta rubata ad un avvocato. Quest’ultimo però contesterà il modus operandi della poliziotta durante l’arresto, proponendole alla fine di andare fuori a cena insieme.



