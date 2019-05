THE ROOKIE/ Anticipazioni del 4 maggio 2019: un nuovo amore per Nolan?

THE ROOKIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 4 maggio 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno l’11° ed il 12°, dal titolo “Operazione Redwood” e “Cuore infranto“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo essere finito sotto inchiesta, John (Nathan Fillion) è pronto per riprendere il suo turno di lavoro. Dovrà però rimanere negli uffici della Polizia, prima di poter ritornare in strada. Intanto, Bradford (Eric Winter) continua a guidare una task force per catturare Vance (Christopher James Baker), il boss della droga che ha sparato a Isabel (Mircea Monroe). A caccia di informazioni, Vestri (David DeSantos) e Wolfe (Demetrius Grosse) si uniscono a West (Titus Makin Jr) e Talia (Afton Williamson) per interrogare la fidanzata di Vance. Cesiah (Madalyn Horcher) appare innocua, anche perché incinta, ma si scoprirà che sta nascondendo Vance. Quest’ultimo infatti spara contro la squadra ed impedisce ai poliziotti di chiamare i rinforzi. Bishop viene ferita e salva appena in tempo Vestri e Wolfe, a loro volta colpiti. Il primo però muore poco dopo. Nel frattempo, Nolan è costretto a gestire casi minori mentre si trova alla reception. Sceglie di coprire anche un padre ubriaco, nascondendo l’evento alla madre ed al figlio. John inizierà anche ad intuire che avrebbe dovuto dire della presenza di Chen durante la notte dell’agguato. L’intervento immediato della SWAT fa scattare infine le manette ai polsi di Vance, mentre Grey e Nolan salvano appena in tempo West e Lopez.

John riesce a superare la punizione e ritorna ad essere attivo, lanciandosi in un giro di pattuglia all’inseguimento di un sospettato. Andersen (Mercedes Mason) e Grey decidono inoltre di unirsi alle squadre per una perlustrazione delle strade cittadine. Intanto, Bradford mostra il proprio disappunto a Bishop: non sa come potrà cambiare il loro rapporto quando la donna verrà promossa a detective. La madre di Lopez invece continua a ricordarle che il matrimonio del fratello è imminente e che dovrà presentarsi con un accompagnatore. Più tardi, Lopez e West seguono un caso di furto collegato ad un avvocato, che inizialmente tratterà male la poliziotta. Finirà però per chiederle di uscire e Lopez ne approfitterà per invitarlo alle nozze. Nel frattempo, Nolan e Grey si ritrovano a dover subire i rimproveri dei rispettivi figli: entrambi i ragazzi temono che possa succedere loro qualcosa durante il lavoro. Mentre stanno parlando, i due poliziotti assistono ad un’esplosione vicina, provocata da una fuga di gas in una casa. Nolan e Grey fanno in tempo a salvarsi, ma il Comandante sviene ed è John a dover portare all’esterno l’ultima persona presente nella struttura.

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DEL 4 MAGGIO 2019

EPISODIO 11, “OPERAZIONE REDWOOD” – Durante il loro giorno di riposo, i poliziotti vengono convocati al lavoro per una visita inaspettata del Vicepresidente. Nolan e Bishop si lanciano in un inseguimento, per catturare un uomo che ha minacciato l’incolumità dell’alta carica governativa. Intanto, Chen viene punta da un ago usato mentre cerca di calmare la lite fra due donne senzatetto. Lopez e West invece cercano di sedare le contestazioni di un gruppo di manifestanti. Dopo aver riflettuto a lungo, Nolan decide di vendere la casa che ha in Pennsylvania.

EPISODIO 12, “CUORE INFRANTO” – A poche ore di distanza da San Valentino, i novellini si trovano a trascorrere una notte all’esterno. Nolan si imbatte in un molestatore, che finirà per rovinare la serata di Grey con la moglie. Bradford invece decide di prendersi un giorno libero per incontrare Isabel: i due decidono di interrompere la loro relazione. Una donna chiede nel frattempo l’aiuto di Lopez e West, affermando di essere aggredita e di soffrire di amnesia. I due poliziotti scopriranno però che si tratta di un criminale piuttosto pericoloso. John rimarrà sorpreso quando Bishop deciderà di partecipare ad una festa che ha organizzato per il suo primo San Valentino da single.



© RIPRODUZIONE RISERVATA