THE ROOKIE/ Anticipazioni dell’11 maggio 2019: John rischia il posto per gli errori?

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 11 maggio 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno l’13° ed il 14°, dal titolo “Lo spirito della legge” e “Giornata in borghese”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Vice Presidente è in visita in città e tutte le pattuglie vengono impegnate nella perlustrazione delle strade. E questo implica che chiunque abbia il giorno di riposo rientri in servizio. Durante il loro giro, Nolan (Nathan Fillion) inizia a notare che Bishop (Afton Williamson) è attraente, ma scaccia subito il pensiero per concentrarsi su un nuovo caso: un uomo infuriato con un autista apre il fuoco e ferisce a morte una donna. Bishop perde la calma ed è costretta ad appellarsi a tutte le sedute di terapie fatte per avere il controllo. La coppia sventa poi una rapina, aiutati da Lopez (Alyssa Diaz) e West (Titus Makin Jr) accorsi prima dell’arrivo del Vice Presidente e della sua scorta. A fine turno, Talia spinge John a riflettere sulla vendita della casa. Nel frattempo, Chen (Melissa O’Neil) ferma una rissa fra senzatetto e viene ferita al fianco con una siringa usata. Bradford (Eric Winter) la porta d’urgenza in ospedale, dove la poliziotta ferma una donna prima che possa uccidersi, a causa della morte del fratello. I risultati saranno negativi, ma i medici le daranno degli antibiotici per via di un’infezione da staffilococco rilevata nel sangue. Intanto, Grey (Richard T Jones) decide di non riprendere West e Lopez, nonostante le richieste dell’agente Danvers, che aveva fatto precise raccomandazioni ai due su come agire in servizio.

Bradford decide di prendersi delle ferie per alcuni giorni, dopo anni di presenza nel Distretto. Vuole infatti sistemare la situazione con Isabel (Mircea Monroe), che si sta ancora riprendendo dal ferimento. Nonostante le buone intenzioni della moglie, Tim decide di chiudere la relazione e torna al lavoro, chiedendo a Nell (Sara Rue) un appuntamento per il giorno di San Valentino. Intanto, Lopez e West continuano ad occuparsi di casi piuttosto strani, fra cui l’arresto di un uomo per atti osceni. Kevin (John Billingsley) soffre però di demenza e West decide di rintracciare il parente più vicino, ma emergono altri particolari che fanno pensare ad una colpevolezza dell’arrestato per un’altra aggressione. Più tardi, Lopez trova un’infermiera ed il collega svenuti nella stanza d’ospedale di Kevin, mentre quest’ultimo si è dato alla fuga, ma viene fermato in via definitiva. Jackson ne approfitta per chiedere all’infermiera di uscire insieme, mentre Angela scopre che Wesley ha un appuntamento con una certa Melanie, che si rivelerà essere la sua matrigna. Nolan si occupa invece di una vedova di guerra che finirà per avere un’overdose distesa nel suo latto. Una volta salvata, John riceve una visita inaspettata di Bishop.

THE ROOKIE, ANTICIPAZIONI DELL’11 MAGGIO 2019

EPISODIO 13, “LO SPIRITO DELLA LEGGE” – Nolan subentra a Chen per il turno di mezzanotte, dato che la collega è stata presa di mira dai bulli perché dormiva in servizio. Grey chiederà poi ai due poliziotti ed a West di leggere il memorandum sui diritti della Polizia, chiedendo poi ad ognuno di riflettere sull’interpretazione della legge. Bishop e Nolan si uniscono in seguito alla SWAT per aiutare l’agente Ortiz della Narcotici, che intende organizzare un raid antidroga. L’intera squadra di novellini finisce però al centro dei sospetti quando 250 mila dollari spariscono in modo misterioso dal Deposito Prove.

EPISODIO 14, “GIORNATA IN BORGHESE” – Nolan cerca ancora un modo per impressionare Bishop e convincerla che potrebbe essere un buon detective. I due rispondono ad una chiamata su una violenza domestica, legata ad un paio di criminali che picchiano uno sconosciuto. John dimentica però di ammanettare uno dei due, lasciandoselo sfuggire. Farà un’altra figuraccia quando deciderà di usare la squadra d’assalto per catturare un trafficante d’armi ricercato, scoprendo solo che la donna ha acquistato l’auto su Craiglist. Tornerà però all’hotel quando verrà informato della scomparsa di un’altra donna, che soggiornava nella stanza vicina alla sospettata precedente.



