THE TERMINAL, RETE 4/ Streaming video del film con Tom Hanks (15 maggio 2019, oggi)

Il film “The Terminal” ha diviso la critica. “Solo i grandi affabulatori sanno rendere l’ordinario meraviglioso come un mondo magico e remoto. Solo a Steven Spielberg, Andersen moderno, poteva riuscire un film denso e insieme miracolosamente lieve come ‘The Terminal’. Una favola sul dopo 11 settembre, è stato detto. Ma soprattutto un’ariosa parabola sulla libertà e il Potere, l’immaginazione e la Legge, l’opulenza e la povertà”, ha scritto Fabio Ferzetti, sul Messaggero. Per Valerio Caprara, invece, il film “non è un granché e, anzi, in tutta la seconda parte sconta lungaggini e melensaggini a volontà. (…) Il film forza i limiti dello spunto di sceneggiatura, comincia a inanellare aneddoti fine a se stessi ed è costretto a inventarsi una storiella romantica alquanto spudorata con l’affascinante e inaffidabile assistente di volo Amelia”, ha commentato sul Mattino. Ricordiamo che “The terminal” andrà in onda su Rete4 partire dalle 21.30 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

Clicca qui per il trailer

Nel cast Tom Hanks

The Terminal arricchisce la prima serata di oggi, 15 maggio 2019, di Rete 4 a partire dalle 21:30. Si tratta di una pellicola del 2004 diretta da Steven Spielberg, regista che non ha certo bisogno di presentazioni. Nel cast è presente Tom Hanks, che con il regista ha lavorato anche in altre pellicole, quali ad esempio “Il ponte delle spie” ed il recentissimo “The Post”. Nel cast sono presenti anche Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci, uno degli attori più apprezzati dai registi che lavorano ad Hollywood, grazie alla sua poliedricità. Questo film, che è ispirato ad una storia vera, è stato sceneggiato dal duo Sacha Gervasi-Jeff Nathanson, mentre il soggetto è opera di Andrew Niccol. La produzione del film ha visto coinvolto, come spesso accade per le sue pellicole, anche Steven Spielberg, mentre la colonna sonora è frutto dell’operato di John Williams, nome che tutti gli appassionati di film conoscono e che nella sua lunghissima carriera ha vinto per ben 5 volte l’Oscar per la miglior colonna sonora. Ma ora vediamo nel dettaglio la trama di questa pellicola.

The Terminal, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di The Terminal. Viktor, il personaggio interpretato dal Premio Oscar Tom Hanks, è un cittadino della Cracozia, fittizio paese che nel film viene collocato nell’Europa Orientale. Una volta atterrato sul territorio americano, scopre che nel proprio paese, mentre lui era in volo, ha avuto luogo un colpo di stato assolutamente inaspettato. La conseguenza di questo avvenimento è che il suo passaporto non risulta più valido e questo lo scaraventa in una situazione paradossale, visto che non può entrare sul suolo americano, uscendo dall’aereoporto, ma non ha nemmeno la possibilità di abbandonare lo scalo, prendendo un volo che lo riporti a casa. Questo significa dover rimanere dentro l’aeroporto John Fitzgerald Kennedy in attesa che la situazione nel suo paese d’origine muti in qualche modo. La sua vita si sviluppa quindi in aeroporto per diversi mesi e in questo lasso di tempo ha modo di stringere alcuni rapporti di amicizia con chi lavora nella struttura e anche con alcuni passeggeri, finendo per diventare un osservatore di tante storie che gli passano sotto gli occhi. Nel corso di questo forzato soggiorno in aeroporto troverà anche l’amore: l’incontro con Amelia, hostess interpretata da Catherine Zeta-Jones gli renderà infatti la situazione meno snervante. L’unico che sembra non empatizzare con la situazione di Viktor è Dixon, colui che dirige lo scalo e che è interpretato da Stanley Tucci. Alla fine del film si scoprirà come mai Viktor aveva deciso di recarsi negli Stati Uniti e anche che il rapporto con Amelia non potrà avere un seguito e non solo perché alla fine Viktor riuscirà ad uscire dall’aeroporto.

Il trailer del film “The Terminal”

© RIPRODUZIONE RISERVATA