The Voice of Italy 2019, 2a puntata/ Concorrenti Blind audition: torna Simona Ventura

Dopo il buon debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 2.435.000 spettatori con l’11% di share riuscendo anche a battere la fiction di Raiuno, L’Aquila Grandi Speranze senza crollare di fronte alla messa in onda della terza puntata del Grande Fratello 2019, martedì 30 aprile, in prima serata su Raiude, torna in onda The Voice of Italy 2019. Al timone della seconda puntata ci sarà ancora Simona Ventura, tornata in Rai dopo anni e che ha scatenato l‘entusiasmo del pubblico che ha promosso a pieni voti non solo il suo ritorno, ma soprattutto la sua conduzione. Sempre più telespettatori, infatti, sono convinti che non ci sia conduttrice migliore per un talent o reality show. Emozionata, allegra, preparata, grintosa e senza filtri, Simona Ventura ha tirato fuori tutti gli elementi che, in questi anni, le hanno permesso di conquistare il cuore del pubblico.

THE VOICE OF ITALY 2019: ANCORA BLIND AUDITION PER I COACH

La seconda puntata di The Voice of Italy 2019 sarà dedicata alle Blind Audition ovvero alle audizioni al buio. Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno, seduti sulle proprie poltrone, dovranno affidarsi solo al proprio orecchio per scegliere i concorrenti del proprio team. Quella di questa sera sarà la seconda delle cinque puntate dedicate alle Blind Audition nel corso delle quali, sul palco, si esibiranno ben 100 voci di cui solo 24 passeranno alla fase successiva delle “Battle”. Da 24, durante la fase dei “Knockout”. il numero dei concorrenti, poi, scenderà a 12, tre per ogni team per arrivare a quattro concorrenti, uno per ogni squadra, per la finale del 4 giugno. Durante la prima puntata, Morgan e Gigi D’Alessio hanno fatto squadra contro Elettra Lamborghini e Gue Pequeno che appartengono ad un mondo musicale decisamente diverso da quello dei colleghi. Morgan e D’Alessio, dunque, si alleeranno utilizzando il Blocca Coach che consente di escludere un altro coach dalla scelta di un talento contro la Lamborghini e Gue Pequeno?

I CONCORRENTI SCELTI DEI COACH A THE VOICE OF ITALY

Nella prima puntata di The Voice Of Italy 2019, Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno hanno scelto i primi talenti del proprio team. Morgan, per la propria squadra, ha già scelto quattro concorrenti che sono: Noemi Mattei, 21 anni di Roma, studentessa; Emanuela Caputo in arte Morgana, 22 anni nata a Napoli vive a Ottaviano (NA), studentessa; Matteo Camellini, 24 anni di Sassuolo (MO), insegnante; Dominique Chillé Diouf, 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato. Due concorrenti, invece, per il team di Elettra Lamborghini ovvero Giorgia La Commare, 17 anni nata a Erice (TP) vive a Trapani, studentessa e Serena Maria Police, 19 anni nata a Ortona (CH) che vive a Bari, impiegata. Quattro cantanti, invece, hanno conquistato Gue Pequeno: Josué Previti, 17 anni di Messina, studente; Ares Favati, 31 anni nato a Busto Arsizio (VA) vive a Vinovo (TO), vocalist; le gemelle Ina e Serena Sinani in arte Sindolls, 20 anni nate a Monza (MB) da genitori di origine albanese vivono a Meda (MB), studentesse; Sophia Murgia, 18 anni nata a Olbia vive a Budoni (SS), studentessa. Infine, nella squadra di Gigi D’Alessio, sono finiti Marta Verrecchia in arte Martha, 17 anni di Gaeta (LT), studentessa; Stefano Colli, 29 anni nato a Bologna vive a Pianoro (BO), attore e cantante; Kumi Watanabe, 50 anni nata a Tokyo vive a Milano, cantante, autrice e sound-designer; Elisa Gaiotto in arte Eliza G, 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

DOVE SEGUIRE LA SECONDA PUNTATA DI THE VOICE OF ITALY 2019

La seconda puntata di The Voice of Italy 2019 potrà essere seguita non solo su Raidue, a partire dalle 21.20, ma anche in streaming sul sito Raiplay o scaricando l‘apposita applicazione. The Voice of Italy 2019, tuttavia, può essere anche ascoltato in radio, precisamente su Rai Radio2, la radio ufficiale della sesta edizione di The Voice of Italy con The Voice of Radio2, la versione radiofonica del talent show affidata alle voci di Andrea Delogu e Stefano De Martino. In ogni puntata, i due conduttori, oltre a commentare ciò che accade in puntata, riproponendo anche i commenti più divertenti del popolo dei social, si improvvisano coach avvalendosi di ospiti musicali e non solo. Presenza fissa l’opinionista di moda Matteo Osso. ‘Caterpillar AM’, in onda ogni martedì fornisce esclusive sul talent sin dalle prime ore dell’alba. Nel programma ‘La versione delle due’ invece, Andrea Delogu e Silvia Boschero, nella puntata del mercoledì commentano temi e personaggi del talent dando voce anche ai coach reduci dalla gara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA