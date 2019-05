The Voice of Italy 2019, 3a Blind Auditions/ Diretta e concorrenti: le anticipazioni

THE VOICE OF ITALY 2019: TERZA BLIND AUDITIONS, ANTICIPAZIONI

Martedì 7 maggio, in prima serata su Raidue, Simona Ventura conduce la terza puntata di The Voice of Italy 2019, ancora dedicata alle Blind audition ovvero le selezioni al buio nel corso delle quali, i quattro giudici, dovranno scegliere i componenti delle proprie squadre ascoltando solo la voce. Dopo due puntate, Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio sono sempre più affiatati. Insieme formano una squadra che funziona e che sta conquistando il pubblico. Dopo l‘ottimo esordio con 2.435.000 spettatori con l’11% di share, la seconda puntata è stata seguita da 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share battendo anche la fiction di Raiuno, L’Aquila – Grandi Speranze. Tanti nuovi talenti arriveranno sul palco di The Voice of Italy 2019 per cercare di realizzare il proprio sogno ed entrare a far parte di una delle squadre del talent show di Raidue. Nella scorsa puntata, il grande protagonista della serata è stato sicuramente Morgan che si è girato per ogni voce. La seconda puntata di The Voice è stata fortemente monopolizzata dalle ragazze che grintose o angelicate, rock o classiche, hanno letteralmente fatto impazzire i quattro giudici. Tra le concorrenti che hanno conquistato maggiormente pubblico e giudici è stata Sofia Sole Cammarota che, a soli 16 anni, ha cantato People help the people di Birdy facendo commuovere anche Simona Ventura. Grande successo anche per Myriam Ayaba, 22 anni, che canta Amazzonia, il suo inedito dedicato al femminismo portando a casa una standing ovation.

I TEAM: I CONCORRENTI SCELTI DAI GIUDICI DI THE VOICE OF ITALY

Dopo due puntate, Morgan ha già dieci talenti nella propria squadra: a Noemi Mattei, Emanuela Caputo, Matteo Camellini e Dominique Chillé Diouf si sono aggiunti Joe Elle, Marco Liotti, Francesco Bombaci, Felice Falanga, Erica Bazzeghini e Karen Marra. Solo quattro talenti per Elettra Lamborghini: a Giorgia La Commare e Serena Maria Police si sono aggiunti Miriam Ayaba e Filippo Cantele. Sei concorrenti per Gue Pequeno. Nella squadra del rapper ci sono: Josué Previti, Ares Favati, le gemelle Ina e Serena Sinani in arte Sindolls, Sophia Murgia, Ilenia Filippo e i Mashup Loop. Infine, sei cantanti anche per Gigi D’Alessio: a Marta Verrecchia in arte Martha, Stefano Colli, Kumi Watanabe, Elisa Gaiotto si sono aggiunti Sofia Sole Cammarota e Andrea Settembre.

THE VOICE 2019: DOVE VEDERE LA TERZA PUNTATA

La terza puntata di The Voice of Italy 2019 va in onda alle 21.20 su Raidue. I fans, però, possono seguire il talent show anche in streaming attraverso il sito Raiplay che consente anche di recuperare la puntata in un momento successivo. E’ possibile scaricare anche l‘apposita app su smartphone o tablet. The Voice of Italy va in onda anche in radio con The Voice of Radio2, programma condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Nel corso di ogni puntata, i due conduttori propongono i commenti più divertenti, si improvvisano coach con l‘aiuto di ospiti musicali. Presenza fissa l’opinionista di moda Matteo Osso. Il mercoledì, poi, va in onda ‘La versione delle due’ con Andrea Delogu e Silvia Boschero che danno voce ai coach e ai loro commenti post puntata.



