The Voice of Italy 2019, 4a Blind audition/ Diretta: le squadre si completano

Martedì 21 maggio, in prima serata su Raidue, Simona Ventura conduce la quinta puntata di The Voice of Italy 2019. Quello di questa sera sarà l’ultimo appuntamento dedicato alle Blind Audition. Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno sceglieranno gli ultimi concorrenti per le proprie squadre. Morgan, invece, ha già scelto i suoi talenti e questa sera sarà un semplice spettatore delle ultime audizioni al buio. Nella scorsa puntata, sul palco, oltre ai vari talenti che hanno cercato di conquistare i consensi dei giudici, si è presentata, a sorpresa, anche Giusy Ferreri che si è esibita in un duetto sulle note di Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno con Gigi D’Aessio. Cosa accadrà, invece, questa sera?

THE VOICE OF ITAY 2019: ULTIME AUDIZIONI AL BUIO

The Voice of Italy 2019 entra nel vivo. La quinta ed ultima puntata dedicata alle Bind audition darà il via alla fase più importante del programma che porterà così alla scelta della voce del 2019. Morgan ha già messo su una squadra forte con talenti molto diversi tra loro. Dall’altra parte, però, anche Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio, finora, hanno scelto talenti con cui possono togliersi molte soddisfazioni. Il coach che completerà il proprio team per ultimo dovrà cimentarsi in una penitenza: Gigi D’Alessio dovrà interpretare la celebre hit di Gué Pequeno “Tuta Di Felpa”, Elettra Lamborghini il brano di Morgan “Altrove” mentre Gué Pequeno dovrà rappare “Non Dirgli Mai” di Gigi. Alla fase delle Battle, però, arriveranno solo in 24. In questa fase, i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro e solo 12, tre per ogni team, accederanno alla fase dei “Knockout”, l’ultima prima della finale a cui arriveranno solo quattro talenti, uno per ogni squadra.

I TEAM DI THE VOICE OF ITALY

La squadra di Morgan è già a completo ed è così formata: Viola Bologna in arte Violet; Tommaso Partesana; Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei in arte Naïve; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo. Al Team D’Alessio manca solo un talento. Al momento nella squadra del cantante partenopeo ci sono: Giorgia Incatasciato in arte Sam J; Irene Rugiero; Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkereuwem; Domenico Iervolino; Cosimo De Leo in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Elettra Lamborghini dovrà scegliere altri tre talenti che si aggiungeranno agli undici talenti che, al momento, ha in squadra e che sono: Andrea Berté; Vittoria Tampucci; Tahnee Rodriguez; Greta Giordano;Diana Suppressa in arte Huntress D; Beatrice Inguscio in arte Trisss; Tess Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare;Serena Maria Police. Ancora due cantanti, invece, per completare il Team Pequeno così formato: Ernesto Conocchia in arte Ralph Lautrec; Brenda Carolina Lawrence; Ilenia Falco; Alice Olivari; Ilaria Amagour in arte Hindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

THE VOICE OF ITALY 2019 IN RADIO

The Voice of Italy 2019 può essere seguito sia in diretta su Raidue che in streaming sul sito Raiplay che permette anche di recuperare la puntata il giorno successivo. Il talent show di Raidue può essere anche seguito su smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione. In radio, inotre, è possibile seguire la radio ufficiale di “THE VOICE OF ITALY”, con i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino che, come al solito seguono in diretta il programma commentando le scelte dei coach e leggendo i vari tweet del pubblico. Ogni giorno tutte le piattaforme social di Rai2 e del programma, inoltre, pubblicano indiscrezioni dal bacstage e danno la possibilità ai telespettatori di interagire attraverso l’hashatg ufficiale #TVOI.





