The Voice of Italy 2019, Blind Auditions/ Concorrenti, coach e diretta: il ritorno di Simona Ventura

Martedì 23 aprile, alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy”. Quella che comincia questa sera sarà un’edizione tutta nuova affidata alla conduzione di Simona Ventura che torna in Rai come mattatrice del talent show canoro. Forte della sua energia e della sua lunga esperienza in tv, Simona Ventura è pronta per la nuova avventura professionale che la vedrà protagonista di otto puntate di cui cinque saranno dedicate alle “Blind Auditions”, le ormai iconiche “audizioni al buio” che si svolgeranno in uno studio completamente rinnovato. “Questa su Rai2 è una nuova vita professionale in un’azienda, la Rai, che per 11 anni mi ha dato tanto. Nel frattempo ho fatto dei lunghi giri, delle bellissime esperienze che rivendico tutte”, ha confessato a Rollingstone.

I COACH DI THE VOICE OF ITALY

Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno sono i quattro nuovi giudici di The Voice of Italy 2019. Quattro artisti, quattro personaità completamente diverse e quattro coach appartenenti a diversi mondi musicali. Elettra Lamborghini è il volto femminile di questa edizione. Sexy, provocante, schietta e sincera, Elettra Lamborghini è pronta a stupire il pubblico mettendo su una squadra ricca di talento. Gigi D’Alessio, volto amatissimo della musica italiana, con una lunga gavetta alle spalle, è pronto a mettere la propria esperienza a disposizione dei talenti che sceglierà. A The Voice of Italy 2019 sarà dato spazio anche al rap con la presenza in giuria di Gué Pequeno, uno dei nomi italiani più importanti del rap italiano. Infine, nella giuria di The Voice ci sarà anche Morgan che, dopo essere stato il giudice di diverse edizioni di X Factor, torna in Rai per un’avventura tutta nuova.

THE VOICE OF ITALY 2019: LE FASI DEL PROGRAMMA

L’edizione 2019 di “The Voice of Italy” sarà infatti più dinamica e appassionante. Le prime cinque puntate saranno dedicate alle “Blind Auditions”. I quattro giudici dovranno scegliere i concorrenti al buio, ascoltando solo la loro voce. Durante la prima fase, sul palco, si presenteranno 100 concorrenti che, accompagnati da una band live, tenteranno di conquistare la fiducia dei coach. Alle Battle, però, arriveranno solo 24 aspiranti cantanti. Solo 12 rimasti, 3 per team, accederanno poi alla fase di “Knockout”, l’ultima prima della finale. Anche nella fase 2019 di The Voice torna il Blocca coach, ovvero la possibilità per un coach di bloccare un collega dalla scelta di un concorrente. Dopo il debutto nella scorsa edizione, quest’anno la possibiità di utilizzare il Blocca coach raddoppia. La finale di The Voice of Italy 2019 andrà in onda in diretta giovedì 4 giugno 2019 durante la quale i finalisti si esibiranno accompagnati da un corpo di ballo e da una band di 13 elementi.



