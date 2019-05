The Voice of Itay 2019, 4a Blind Auditions/ Diretta e concorrenti: ultime chance…

Martedì 14 maggio, alle 21.20 su Rai2 Simona Ventura conduce la quarta Blind Audition di “The Voice of Italy 2019”. Per Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno si tratta della penultima possibilità di trovare le voci per rinforzare ulteriormente la propria squadra. Sul palco del talent show di Rai2 che sta portando a casa ottimi ascolti (la scorsa puntata è stata seguita da 2.229.000 spettatori pari al 10.5% di share), saliranno nuovi talenti che cercheranno di far girare i giudici solo attraverso la potenza della propria voce. Di spalle al palco, i quattro giudici di The Voice dovranno lasciarsi guidare dal cuore e dall’istinto nella scelta dei talenti. Finora, quello che ha seguito maggiormente le proprie sensazioni è stato Morgan che si è girato tutte le volte in cui ha creduto di essere di fronte ad un vero talento. Accadrà lo stesso anche questa sera?

ULTIMI POSTI DISPONIBILI A THE VOICE OF ITALY 2019

I concorrenti protagonisti della quarta puntata di The Voice of Italy 2019, penultimo appuntamento con le Blind Auditions, avranno novanta secondi di tempo per convincere uno o più giudici del proprio talento. Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio, di fronte ad una voce bella e potente, potranno utilizzare il blocca coach in modo da togliere ad un collega la possibilità di poter portare nella propria squadra una voce. I posti ancora disponibili sono davvero pochi. Tutti i componenti di ciascuna squadra, poi, nella seconda parte del programma, duelleranno fra loro e solo i 12 rimasti, tre per team, accederanno alla fase dei Knockout. Alla finalissima, invece, arriverà un solo cantante per ogni team.

I TEMA DI THE VOICE OF ITALY

Nelle prime tre puntate, ogni coach ha già trovato diverse voci. Nel Team D’Alessio ci sono: Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkerewem; Domenico Iervolino; Cosimo De Leo in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Sette voci per il Team Lamborghini: Diana Suppressa in arte Huntress D; Beatrice Inguscio in arteTrisss; Tess Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police. Nel Team Morgan, invece, troviamo: Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo. Infine, otto concorrenti per il Team Pequeno: Ilaria Amagour in arteHindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.



