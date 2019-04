Thomas Teffah, chi è il nuovo fidanzato di Nicole Mazzocato?/ “Ci conosciamo da anni”

Nicole Mazzocato ha un nuovo fidanzato. Il ragazzo che ha fatto breccia nel cuore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prendendo il posto occupato per quattro anni da Fabio Colloricchio si chiama Thomas Teffah e appare nelle storie che Nicole sta condividendo nelle ultime ore su Instagram. Fisico atletico, alto e con un sorriso a 32 denti, Thomas è stato presentato da Nicole ai followers durante una fuga romantica alle Maldive. Nelle ultime settimane, l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio si era concessa diverse trasferte a Londra, città in cui Thomas vivrebbe. I continui spostamenti della Mazzocato avevano già scatenato il gossip e così l’ex corteggiatrice ha deciso di svelare l’importante novità condividendo su Instagram Stories una foto in cui Thomas appare di spale sfoggiando i muscoli.

Thomas Teffah e Nicole Mazzocato fidanzati: “ci conosciamo da 8 anni”

Molto seguita sui social, sono tanti i fans che stanno cercando di scoprire qualcosa in più su Thomas Teffah. Nicole Mazzocato ha così cercato di rispondere alle varie domande dei followers svelando qualche dettaglio in più sulla sua nuova storia d’amore. “Ci conosciamo da 8 anni. Lavoravamo nella stessa località marittima durante le stagioni estive” – ha spiegato l’ex corteggiatrice che ha anche risposto a chi le chiede perchè ha scelto di rendere subito pubblica la sua nuova relazione dopo gli anni vissuti accanto a Fabio Colloricchio – “i social sono inventati per raccontare le proprie vite, le proprie emozioni, i propri interessi, viaggi. Io non ho nulla da nascondere, è una cosa bella e naturale, capita a tutti. Io sono una ragazza normale e mi piace vivere una vita normale”, conculde Nicole che si sta godendo il suo nuovo amore alle Madive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA