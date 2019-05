TINA CIPOLLARI/ Il web difende Gemma Galgani: “gesto orribile” (Verissimo)

Tina Cipollari è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’opinionista di Uomini e Donne sarà in studio per un confronto con Gemma Galgani, la dama torinese del Trono Over amatissima dal pubblico. Tra le due primedonne del dating show è risaputo non c’è grande simpatia; lo dimostrano i continui battibecchi e scontri che più volte hanno spinto Maria De Filippi o Gianni Sperti ad intervenire. In questi giorni Tina è stata protagonista di uno scherzo di dubbio gusto, che ha fatto tanto arrabbiare il pubblico da casa. L’opinionista ha colto di spalle Gemma facendole il bagno con una secchiata di acqua gelata. La Galgani, completamente bagnata, non ha potuto fare altro che lasciare lo studio, mentre Tina si godeva la scena da dietro le quinte. Maria De Filippi per scusarsi ha donato un mazzo di fiori alla dama.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: il web contro l’opinionista

Lo scherzo della secchiata d’acqua messo in scena da Tina Cipollari ai danni di Gemma Galgani non è stato gradito dal pubblico da casa né tantomeno dal web, che ha preso le difese della dama torinese. “ Tina ha superato ogni limite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale” scrive un utente, a cui fa eco il commento di un altro “Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte di Tina è stata orribile”. Il comportamento di Tina è stato giudicato orribile, ma non finisce qui visto che c’è perfino chi ha richiesto un intervento esterno per mettere la parola fine a questi atteggiamenti di Tina verso Gemma. “Ma non si possono contattare quelle associazioni dei consumatori? Non è possibile una cosa del genere. Non la devono passare liscia” ha richiesto un utente del web. Lo scherzo non è affatto piaciuto ai telespettatori e sicuramente Maria De Filippi nei prossimi giorni chiederà all’opinionista di scusarsi con Gemma.

Tina Cipollari e figli: “Non manipolo nessuno”

Oltre alle querelle con Gemma Galgani, Tina Cipollari in questi giorni è stata protagonista del gossip anche per alcune dichiarazioni legate alla partecipazione dell’ex marito Kikò Nalli al Grande Fratello 16. L’hair stylist, infatti, all’interno ha trovato un nuovo amore: si tratta di Ambra Lombardo, ma i figli di Tina e Kikò sembrerebbero non avere particolare simpatia per la bella professoressa. In particolare Francesco di 12 anni ha pubblicato, per poi cancellare, una serie di Instagram Stories in cui diceva chiaramente di non credere alla love story tra Ambra e il padre definendo la ragazza una stratega. Di questo si è parlato a Pomeriggio Cinque con alcuni ospiti che hanno ipotizzato che il figlio potesse essere stato soggiogato dalla madre. Allora Tina Cipollari sui social ha voluto prendere posizione: “Quando si lavora in televisione, si è inevitabilmente esposti al giudizio di chi ci segue. Sentir parlare di manipolazione accostata al mio nome mi fa accapponare la pelle. “Manipolare un figlio” significa raggirarlo, controllarlo, ancor peggio usarlo per i propri scopi personali. È una cosa orribile, non avrei mai il coraggio di poterlo fare”. L’opinionista, giustamente, ha sottolineato: “i miei tre figli sono tutti in grado di intendere e di volere. IO NON POSSO E NON INTENDO NEGAR LORO l’unica possibilità che hanno adesso di poter vedere il padre, ossia quella di seguirlo all’interno del Grande Fratello 16”.



