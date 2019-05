Tina Cipollari/ “Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Non manipolo i miei figli”

Tina Cipollari non ci sta e su Instagram si lascia andare ad un durissimo sfogo nei confronti di tutte le persone che la accusano di manipolare i figli mettendoli contro Ambra Lombardo, la sexy professoressa del Grande Fratello 2019 che ha messo fine alla sua relazione per dare una possiblità alla conoscenza con Kikò Nalli, ex marito della bionda opinionista di Uomini e Donne. Il bacio che Ambra e Kikò si sono scambiati in diretta durante una puntata serale del reaity condotto da Barbara D’Urso ha scatenato la dura reazione di Francesco Nalli, uno dei tre figli di Kikò e Tina Cipollari. Il ragazzo, infatti, con una serie di storie pubblicate su Instagram ha accusato Ambra di essere una stratega e di aver studiato tutto a tavolino per restare sulla cresta dell’onda e non cadere nel dimenticatoio dopo l’uscita dalla casa. Le parole di Francesco Nalli hanno scatenato dure critiche nei confronti di Tina che è stata accusato di aver agito per mettere i figli contro il padre. Un’accusa a cui la Cipollari replica duramente.

Tina Cipollari difende il figlio Francesco dopo le critiche a Kikò Nalli e Ambra Lombardo

Tra Tina Cipollari e Kikò Nalli, nonostante il matrimonio sia finito, c’è un rapporto di stima, rispetto e affetto. Motivo che ha spinto molti telespettatori del Grande Fratello 2019 a puntare il dito contro la Cipollari rea, secondo qualcuno, di aver manipoato l’opinione dei figli sul rapporto tra il padre e Ambra Lombardo. Un’accusa che la Cipollari non può accettare e a cui replica duramente su Instagram. “Sentir parlare di manipolazione accostata al mio nome mi fa accapponare la pelle. Manipolare un figlio significa raggirarlo, controllarlo, ancor peggio usarlo per i propri scopi personali. È una cosa orribile, non avrei mai il coraggio di poterlo fare. Sono le mie creature, a loro va tutto il mio amore, non sono dei burattini “emotivi” che utilizzo a mio piacimento” – scrive Tina che aggiunge – “I miei tre figli sono tutti in grado di intendere e di volere. Io non posso e non intendo negar loro l’unica possibilità che hanno adesso di poter vedere il padre, ossia quella di seguirlo all’interno del Grande Fratello 16, e non posso di certo evitare una qualsiasi loro reazione alla vista di un atteggiamento o comportamento del loro papà, giusto o sbagliato che possa essere ritenuto”, conclude.





