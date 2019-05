Tina Cipollari, lettera minatoria da Eliana Michelazzo?/ Ai tempi di Uomini e Donne…

Eliana Michelazzo continua ad essere al centro del gossip. L’agente di Pamela Prati, dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi, ha dichiarato di non aver mai visto Mark Caltagirone scatenando nuove polemiche. Il nome di Eliana, inoltre, è tornato alla ribalta anche per un episodio avvenuto quando era una corteggiatrice di Uomini e donne. La Michelazzo, infatti, nel 2009 è diventata popolare corteggiando Federico Mastrostefano che, alla fine, le preferì Pamela Compagnucci. L’avventura di Eliana Michelazzo nel programma di Maria De Filippi fu molto intensa e caratterizzata dagli scontri con Tina Cipollari che, proprio in quel periodo, avrebbe ricevuto una lettera minatoria. All’epoca, pare che la bionda opinionista di Uomini e Donne ricevette una lettera dai toni minacciosi da persone vicine ad Eliana Micheazzo. A raccontare tutto fu il sito MondoReality.com.

TINA CIPOLLARI E IL RETROSCENA SU ELIANA MICHELAZZO

Tra Tina Cipollari ed Eliana Michelazzo non c’è mai stata molta simpatia. All’epoca, stando a quello che scriveva MondoReality.com, Federico Mastrostefano motivò l’accanimento dell’opinionista nei confronti della sua corteggiatrice per la lettera anonima in cui c’erano delle minacce. Nella lettera si invitava Tina a non attaccare più Eliana, perché altrimenti le sarebbero successe delle cose brutte. A’epoca, Tina si diceva convinta che tutto fosse opera proprio di Eliana Michelazzo. In particolare, MondoReality.com scriveva: “Nella lettera s’invitava Tina a non attaccare più Eliana, perché altrimenti le sarebbero successe delle cose brutte. Tina ribadisce che probabilmente si tratta di una persona molto vicina a lei. Inoltre, l’opinionista ha la certezza di Eliana. La corteggiatrice ribadisce la sua estraneità alla cosa”. Ovviamente Eliana Michelazzo smentì tutte le accuse e, ad oggi, nessuno sa chi inviò la ettera a Tina Cipollari.

