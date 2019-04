Tina Cipollari, messaggio all’ex Kikò Nalli/ “Ambra fuori dal GF 16, mi dispiace…”

È stata citata e ha subito risposto alla “provocazione” di Cristiano Malgioglio. Tina Cipollari rompe il silenzio per la prima volta da quando Kikò Nalli ha iniziato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello 16. Le parole della nota opinionista di Uomini e Donne arrivano in concomitanza all’uscita di Ambra Lombardo dalla Casa più spiata d’Italia. Ambra è infatti la donna per la quale Kikò ha manifestato questa settimana un forte interesse, tanto che si è iniziato a parlare di innamoramento. La Cipollari è stata appunto chiamata in causa quando Malgioglio ha sottolineato questo interessamento di Kikò ad Ambra, chiedendogli se Tina non ne fosse dispiaciuta visto quanto in fretta sia capitato tutto. “Ma no! Lei ha la sua vita, io la mia” ha ammesso. Kikò non sa però che Tina ha risposto.

IL MESSAGGIO DI TINA CIPOLLARI A KIKO’ NALLI NELLA CASA

Tina Cipollari, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha mandato un messaggio all’ex marito Kikò Nalli, commentando proprio l’uscita di Ambra Lombardo dalla Casa del Grande Fratello 16. “Sono molto dispiaciuta che sia uscita ‘la professoressa’ ma soprattutto per te Kikò… – scrive Tina, per poi concludere – a volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore”. Il tutto con tanto di canzone in sottofondo: “Se mi lasci non vale”. Una risposta molto simpatica quella della Cipollari che è quasi una frecciatina all’ex marito, che si sarebbe invaghito della bella professoressa. Vedremo quale sarà la risposta di Kikò al messaggio della bionda opinionista.

Visualizza questo post su Instagram Tina commenta così la puntata del gf😂 #tinacipollari #gf16 Un post condiviso da Tina Cipollari (@tinacipollarigrandeamore) in data: Apr 23, 2019 at 2:30 PDT





