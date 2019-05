Tina e Gemma, nuova lite/ Secchio d’acqua addosso alla dama: perché? (Trono Over)

Questo pomeriggio a partire dalle 14.45 circa, tornerà in onda il trono over di Uomini e Donne, dopo la pausa del weekend. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ritorna in pista più in forma che mai, con una puntata che non deluderà gli estimatori e coloro che adorano le dinamiche di Gemma Galgani che, oltre ad essere alle prese con i suoi corteggiatori, litiga spesso e volentieri con Tina Cipollari. L’ultima è accaduta la scorsa settimana quando, nel corso di un confronto, l’opinionista le ha messo inavvertitamente un dito dentro l’occhio. La dama è dovuta fuggire nel backstage, seguita e rincuorata dal suo cavaliere Salvatore, che nel frattempo cercava anche di scipparle un bacio sulle labbra. Successivamente, è arrivato perfino il medico per dare uno sguardo all’occhio, scoprendo che – fortunatamente – era tutto a posto. Cosa accadrà oggi? Secondo gli spoiler presenti, dame e cavalieri dovrebbero inaugurare la settimana, avvicendandosi al centro dello studio per raccontare le novità sulle loro frequentazioni.

Tina getta un secchio d’acqua addosso a Gemma: perché?

Secondo le anticipazioni diffuse dal VicoloDelleNews, assisteremo alla puntata del trono over di Uomini e Donne registrata lo scorso 8 maggio 2019. Tra le varie novità, ci sarà un nuovo scontro-litigio con protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. A quanto pare, l’appuntamento si aprirà proprio con uno scherzo della burrosa opinionista. Nascosta tra il pubblico infatti, si “camufferà” indossando anche una parrucca nera, per non farsi riconoscere. Successivamente si parlerà proprio della dama torinese, per lei l’ingresso di un nuovo cavaliere. Di seguito, dopo l’ingresso di Ida Platano tornata per volere di Riccardo Guarnieri e le ultime novità, proprio l’ex vamp senza un motivo preciso, getterà addirittura un secchio d’acqua addosso alla Galgani: per quale motivo? Sintonizzatevi su Canale 5 per poterlo scoprire!

© RIPRODUZIONE RISERVATA