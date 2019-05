Tish/ Giordana Angi non la vuole in finale, lei: “Fatti una camomilla!” (Amici 2019)

Tish è una sicura finalista di Amici 2019. La bella rossa è una delle favorite alla vittoria finale di questa edizione sin dalla sua audizione e il suo percorso non ha fatto altro che dimostrare che lei ha tutte le potenzialità per farcela, lo sa bene anche Loredana Bertè che più di una volta ha dimostrato il suo interesse per lei mettendola a paragone con quella che è la sua rivale ufficiale ovvero Giordana Angi. L’unica differenza che, secondo il giudice unico di questa edizione, potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla parte della cantante dei bianchi è la sua scrittura matura e interessante. Questo non ha mai fatto abbassare la testa a Tish che ringrazia per i complimenti e guarda avanti con fiducia proprio come ha fatto in questa settimana preparandosi per la semifinale di Amici 2019 ma senza dimenticare la sua rivalità con Giordana.

LO SCONTRO CON GIORDANA ANGI

Ancora una volta è proprio la cantante dei bianchi a tirare in mezzo Tish durante le sue discussioni in casa e ripensando al suo percorso nella scuola di Amici 2019. Proprio durante i pomeridiani di questa settimana, la cantante di bianchi ha pensato al suo passato mettendo l’etichetta del bello di questa esperienza sull’amico Alberto Urso e il brutto proprio sulla bella rossa: “Tutte quelle belle mi fanno pensare ad Alberto, tutte quelle brutte mi fanno pensare a Tish. Con Alberto ci siamo fatti delle grasse risate. La risata più bella è stata quella con lui in saletta. Tish invece fa ridere per altri momenti, per delle situazioni che succedono”. La risposta da parte di Tish non si è fatta attendere visto che la rossa ha subito invitato l’amica a calmarsi con una bella camomilla: “Tranquilla sia con me che con i tuoi compagni in casetta. Mette delle persone dentro discorsi che non c’entrano. Ti penso. Sei la mia miglior amica del cuore”. Le due ci regaleranno un nuovo scontro in questa semifinale?

LE ASSEGNAZIONI DI RUDY ZERBI

Rudy Zerbi ne è sicuro ecco perché ancora una volta ci ha messo lo zampino ad un passo dalla finale di Amici 2019. In particolare, con un video fatto recapitare nelle casette, il professore ha assegnato Blu degli Eiffel 65 a Giordana Angi mentre a Tish c’è Shallow di Lady Gaga, un pezzo che può dare le risposte che servono per accedere alla finale. La missione della rossa è quella di rendere il pezzo emozionante più di quello che è già e, alla fine, la invita ad affrontare la sfida con la massima serietà possibile: “Grazie lo farò, è difficile questo pezzo ma lo farò. Devo essere metricamente uguale al pezzo originale”. Come andrà a finire questa sfida? Quello che è certo è che se da una parte Giordana annuncia che si divertirà rifiutando e non solo, Tish sorride ed è quasi lusingata dalla decisione del professore che poi lancia Alberto Urso sulla pop dance su Blu con gli Eiffel 65 proprio come Giordana. La sua reazione è ben diversa da Giordana. Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA