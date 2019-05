Tish/ Loredana Bertè attacca: “Si sente arrivata”, mentre Rudy Zerbi… (Amici 2019)

Tish continua a vincere ad Amici 2019 e c’è già chi è pronto a scommettere che la corsa finale alla vittoria sarà proprio tra lei e la sua eterna rivale, Giordana Angi. Le due sono spesso a confronto e anche in questo serale sarà così visto che la rossa e la bruna non smettono di litigare a distanza e anche Loredana Bertè questa volta ci ha messo il carico visto che continua a lodare Giordana e affossare Tish visto che la rossa è rea di non ascoltare i consigli di nessuno e di sentirsi la star del programma: “Tish, 18 anni, non fa tesoro di quello che uno le dice. Io, a 32 anni, ho avuto l’onore di lavorare con Ivano Fossati e per 5 anni, mi ha fatto un c*lo come una casa. Lui mi ordinò di fare un corso di dizione perché le parole si devono sentire tutte. Io prendevo tesoro di quei consigli. Tish si sente già Aretha Franklin ed è un peccato perché ha un gran talento… Lei segue i consigli di Rudy Zerbi che è una cosa un po’ strana…“. Ma la rossa sicuramente non ci sta e subito rilancia con una frecciatina alla sua rivale rea di “cambiare i ritornelli”.

RUDY ZERBI SPINGE TISH E GIORDANA ALLO SCONTRO

Chi non trova adatti i commenti di Loredana Bertè è sicuramente Rudy Zerbi che ad Amici 2019 continua a lodare Tish a discapito di Giordana Angi. Anche in settimana il professore ha avuto da dire e così ha fatto arrivare in casetta un video in cui ha chiesto alle due di mettersi in gioco per un nuovo scontro sulle cover al grido di “Non è tale e quale”. Lo stesso Zerbi annuncia: “Il senso di fare delle cover, in un talent, e non solo i propri inediti, è quello di rendere personale una canzone già molto nota. Propongo una priva dove Tish e Giordana devono rendere personali delle canzoni già molto note. Tish dovrà cantare “Strong” dei London Grammar ed “Hedonism” degli Skunk Anensie. Giordana dovrà cantare “America” di Gianna Nannini e “In alto mare” di Loredana Bertè. Vorrei da parte di entrambe molto impegno, molta ricerca di identità artistica. In particolare, da una delle due, no lamentele, no vittimismo e niente piagnistei”. Tish ha raccolto la sfida contenta e pronta a scendere in campo ma Giordana non è della stessa idea e si sente di nuovo messa con le spalle al muro.

“GIORDANA ANGI SOLO UNA BRUTTA COPIA?”

La questione di sfida è stata al centro di un intero pomeridiano di Amici 2019 visto che mentre Giordana Angi si è subito tirata indietro rifiutandosi perché non si sente a Tale e quale e se fossero brani dati dalla redazione li avrebbe fatti. Dello stesso parere non è Tish che è convinta che Zerbi è ancora pronto a darle una seconda possibilità ma che lei non ne approfitta: “Non le vuole fare un dispetto, le sta dando una possibilità, le ha dato queste due canzoni perché spesso lei viene paragonata a queste due figure e questo le permette che la sua parola valga e che non è una brutta copia di due personaggi esistenti”. La rossa non ha dubbi perché la rivale pensa di non essere una brutta copia dimostrandolo oppure molla perché sa bene che non si può differenziare dalle due artiste. Clicca qui per vedere il video del momento.



