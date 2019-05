Tish/ Scontro con Giordana: “Ha ragione Rudy Zerbi!”, e su Alberto… (Amici 2019)

Tish vincerà Amici 2019? Forse no ma per i suoi fan la rossa ha già vinto. La sua energia, la grinta e la sua voce hanno conquistato il pubblico del programma facendo dimenticare il successo dei cantanti della scorsa edizione. In queste settimane la rossa si è messa sempre in gioco ma, soprattutto, ha avuto sempre da ridire contro la sua rivale, Giordana Angi. Loredana Bertè non solo ha promosso Tish e la cantante dei bianchi ma anche la loro sana rivalità che, a dir suo, non ha potuto far che bene alle due. In settimana le due hanno avuto ancora modo di scontrarsi e sempre sulla versatilità visto che Tish continua a dare ragione a Rudy Zerbi convinta che lui abbia ragione sulla sua rivale rea di essersi tirata indietro in tante cose e di aver fatto un passo indietro su qualche pezzo che non era molto vicino al suo stile e al suo repertorio. Giordana è convinta che la versatilità che Tish tanto si vanta di avere, una volta fuori dalla scuola, non le servirà poi a molto.

IL GIUDIZIO DEI PROFESSORI E LO SCONTRO CON TISH

Il dibattito tra le due regine di Amici 2019 sicuramente non si esaurirà con la semifinale in onda questa sera ma andrà avanti un’altra settimana quando le due si scontreranno nella finalissima della prossima settimana. Rudy Zerbi ha confermato il suo interesse nei confronti di Tish: “Sono molto felice che sia arrivata in semifinale, se lo merita, ha affrontato il suo percorso con umiltà,concentrandosi, studiando, migliorando non tirandosi mai indietro e mettendosi in gioco su tutte le prove. Questo è il concorrente di Amici che vuole imparare, che vuole cantare e che vuole migliorare. Per il momento qui artisti fatti e finiti non ce ne sono. Tish è assolutamente da finale e mi aspetto di vederla anche in finale”. Stash conferma il suo interesse per Tish rivelando anche che nell’ultima puntata ha fatto cadere quel muro che la rendeva meno emotiva e secondo me proprio lei è una concorrente da finale. La rossa è contenta: “Arrivare in semifinale dando qualcosa in più è davvero come aver fatto un goal”. Clicca qui per vedere il video del momento.

IL SUO RAPPORTO CON ALBERTO URSO E L’OSPITATA A VERISSIMO

Altra storia la sua amicizia con Alberto Urso. Di Tish e del cantante messinese in questi mesi si è detto di tutto e in molti avrebbero voluto capire meglio cosa è successo prima e dopo nella loro amicizia o nella loro storia ma, a quanto pare, questo rimarrà uno dei misteri di questo Amici 2019. Ad un passo dalla finale che si giocherà la prossima settimana su Canale 5, Tish e Alberto Urso sono stati ospiti a Verissimo proprio adesso che si sono ritrovati ma, a quanto pare, niente tra loro è cambiato. Nonostante il loro riavvicinamento e le scuse che Tish ha fatto ad Alberto sembra che quest’ultimo ha confermato ospite a Verissimo che loro sono solo amici e non c’è niente di più tra loro. Sarà davvero questa la risposta che i fan volevano sentire? Lo scopriremo oggi pomeriggio.



