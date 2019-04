Tish, sorpresa dalla mamma ad Amici 18/ Video e lacrime in diretta: “Mi manchi!”

Sorpresa per Tish nella nuova puntata di Amici 18. Una serata molto polemiche per la cantante della squadra Blu, che è stata però alleggerita dall’arrivo in studio di sua mamma. L’abbraccio è anticipato da una bellissima lettera che Maria le legge in diretta: “La casa sembra vuota senza di te, manchi tanto a tutti noi, animaletti compresi. – esordisce la mamma di Tish – Mi manca la mia bimba speciale, cocciuta e testarda che anche da piccola non piangeva mai. Nemmeno quando ai tuoi primi passi ti capitava di barcollare e cadere per terra.” Nella lettera la mamma racconta poi quanto sia stata e sia ancora testarda: “Ricordo quando a soli 4 anni ti abbiamo regalato la tua prima bicicletta. Avevi gli occhi che ti brillavano e la bocca spalancata, sei montata in sella senza paura, imparando presto ad andarci così com’era, senza rotelle.”

TISH ABBRACCIA SUA MADRE IN DIRETTA AD AMICI 18

La lettera per Tish scritta da sua madre continua raccontando il bellissimo rapporto che la cantante della squadra Blu di Amici ha con il suo papà: “A voi due non servono molte parole, a voi due serve solo uno sguardo per capirvi… Tu non accettavi che a volte rimasse via da casa per giorni..” E del rapporto con suo fratello: “Tuo fratello ti è venuto a trovare a Roma prima che tu entrassi in casetta.. Mi ha detto che in stazione hai pianto e che avrebbe voluto farlo anche lui ma si è trattenuto per non apparire debole.” La lettera si conclude ma non la sorpresa. Maria De Filippi svela che sua mamma non è dietro le quinte pronta per uscire, perché è sempre stata dietro di lei, seduta nel pubblico. Un abbraccio tra le lacrime conclude la scena.

