Tish/ Video lite con Giordana e guanto di sfida: “Fatti i ca*zi tuoi” (Amici 2019)

Tish la vincitrice o Tish l’eterna seconda dopo Giordana Angi? Si continua a parlare della bella rossa e non si trova ancora la soluzione visto che il pubblico di Amici 2019 continua ad essere spaccato sull’argomento. Le cose per la bella rossa continuano ad essere come sempre e mentre il serale le regala successi e complimenti, in settimana poi le cose si complicano quando si trova a fare i conti con la sua rivale, Giordana Angi. Anche questa settimana è successo lo stesso con Loredana Bertè che in casetta ha fatto arrivare un video con i suoi commenti a caldo: “Tish? Che devo dire, è un talento. Una cosa che non mi è piaciuta è stata l’Ave Maria, punto debole della serata, il resto è stato alla sua altezza”. Mentre su Giordana è convinta che sia un talento ma che abbia una carta in più “scrive in un modo profondo e in italiano e questo le permette di arrivare più di Tish, vorrei un po’ più di tempo per capire il talento che dovrà lasciare questo programma perché arriverà solo quello che vince, mi fa male questo perché sono due talenti veri, ad avercene…”.

LO SCONTRO CON GIORDANA ANGI

Giordana ha paura di non essere capita e di partire svantaggiata ma proprio questo le ha dato la forza di sfidare la rossa su “La Cura” a cappella: “Cantala anche tu così ci mettiamo sullo stesso piano”. Come avrà reagito la bella rossa? E’ inutile dire che le sue parole non sono state molto lusinghiere partendo dal fatto che la cantante dei blu ha scelto una canzone che non è stata cantata, un brano nuovo per “far stare su un piedi un suo ragionamento” e per questo non la prende molto bene. La sfida doveva dimostrare che Tish è in grado di cantare tre canzoni diverse, in tre modi diversi proprio come aveva chiesto Rudy Zerbi, ma lei perché cambia le carte in tavola? “Dovrebbe farsi due domande dopo l’ultimo serale, ha rotto le pal*e con questo fatto che lei adesso deve dimostrare quanto vale, io l’ho dovuta svegliare, a me interessa solo smentire le caz*ate che dice dalla bocca, non mi interessa sfidarmi con lei”. Tish rimane sul suo pensiero mentre Giordana insiste ma a lei non interessa mettersi a confronto con lei e quindi non ha intenzione di accettare. Clicca qui per vedere il video della reazione di Tish.

LA PROVA COMPARATA VOLUTA DA RUDY ZERBI

Se Tish ha detto no a Giordana Angi sembra che non farà lo stesso con la richiesta di Rudy Zerbi. Il professore è convinto che le due debbano ancora dimostrare qualcosa ma, in particolare, la cantante dei bianchi ad Amici 2019 abbia bisogno di andare oltre. Proprio per questo il professore è arrivato in gamba tesa nel loro nuovo diverbio facendo una proposta alle due ragazze e chiedendo a Giordana di preparare due brani ovvero Albergo a ore di Gino Paoli e Enjoy the silence dei Depeche Mode. Dall’altra parte, proprio in questa prova comparata, Tish dovrà mettere insieme La notte di Arisa e Nothing compares to you di Sinead O’Connor. Infine, tutte e due sono chiamate a cantare Purple rain di Prince. Ancora una volta la bella rossa non ha avuto obiezioni mentre Giordana ha trovato le assegnazioni poco eque e per questo ha chiesto che ci fosse un cambio. Le due dovranno poi preparare Ragazzo mio, brano di Luigi Tenco, per volere di Loredana Bertè. Clicca qui per vedere il video del momento.



