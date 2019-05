Titti, mamma Gennaro Lillio/ Lettera e sorpresa al Grande Fratello 16: “Orgogliosa”

Grandi emozioni per Gennaro Lillio nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 16. Per lui arriva una bellissima sorpresa: una lettera e poi il successivo incontro con la mamma Titti. A precedere un loro abbraccio in Casa è una bellissima lettera che lascia Gennaro in lacrime. “Ciao Genny, amore.. Ci siamo salutati alla stazione, mi dicesti ‘ Sarà una bella esperienza, mi divertirò e ti farò divertire.. tu stai serena e guardami! – esordisce la mamma nella lettera, per poi aggiungere – Avevi ragione, io però pensavo ‘Quando sarà preso dalla nostalgia e quando aprirà quella sua parte di cuore ferita, come potrò aiutarlo? E allora ecco che ti dico, smettila di farti del male ponendoti delle domande a cui, probabilmente, non avrai mai risposte.”

Titti, sorpresa per il figlio Gennaro Lillio: “Sono orgogliosa di te”

Titti si riferisce al padre di Gennaro Lillio, che lo ha abbandonato molto temòpo fa. E, nella lettera, lo incoraggia ad andare avanti: “Chi non ti ha vissuto non potrà mai capire di quanto amore si è privato. Stai ancora a chiederti se sono orgogliosa di te? Non potrei esserlo di più. Vorrei essere lì con te per riempirti di baci, ma vedo che quelli proprio non ti mancano…” A queste bellissime parole, segue l’ingresso nella Casa di Titty che abbraccia con gioia Gennaro che è immerso tra le lacrime. “Rispetta le opinioni di tutti, perché fuori è emersa la persona vera e pulita che sei” consiglia allora la signora al figlio. Poi conclude con un consiglio per i ragazzi del Grande Fratello: “Si può risplendere di luce propria senza oscurare gli altri, fatelo!”

