TOMASO TRUSSARDI, MARITO DI MICHELLE HUNZIKER/ Altro che crisi: “Siamo una squadra”

Michelle Hunziker è tornata stabilmente sul piccolo schermo, trascinandosi dietro gli immancabili gossip legati alla sua vita sentimentale. In tanti si domandano come proceda con Tomaso Trussardi, sua dolce metà dal lontano 2014. La risposta è “alla grande”. A dispetto delle malelingue, infatti, Michelle e Tomaso sono una coppia molto affiatata. Non solo si amano alla follia, ma sono in qualche modo anche “soci in affari”. Non tutti sanno che, dietro alcune delle creazioni più riuscite di Trussardi, c’è proprio la mano della Hunziker. Spiega l’imprenditore al Corriere della Sera: “Mi ha dato una grande mano e quando c’è una decisione da prendere voglio il suo parere. Lei mi dice ‘perché lo chiedi a me che non ne so nulla?’. Io le rispondo che sono pieno di consulenti e tecnici: quello che mi serve è la sua visione di insieme e la sua intelligenza emotiva“. Insomma: tra i due non c’è solo amore, ma anche tanta intesa e stima reciproca.

Tomaso Trussardi: “L’amore non ha età”

Per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stato amore a prima vista, anche se lei ha fatto di tutto per soffocare il sentimento. Il suo timore era che la differenza d’età rappresentasse un ostacolo: “Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla: Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, per lei contava, ma non per me”. Insieme hanno avuto due figlie, Celeste e Sole. Con Aurora, nata dal precedente matrimonio di lei con Eros Ramazzotti, il rapporto è ottimo. Il tutto in barba alle malelingue: “Il gossip muove il mondo, ma tutti ne prendono le distanze. L’ho letto dal parrucchiere è la frase che mi diverte di più perché è un modo per fingere distacco. Conosco tanti imprenditori che sono sui social con nomi diversi dai loro”.

Michelle e Tomaso Trussardi, coppia anche nel lavoro

A Milano, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno sfoggio delle loro costosissime auto. Pochi giorni fa sono stati immortalati insieme a bordo di una Ferrari, intenti a girare uno spot per la tv super chic e dinamico. L’auto vale non meno di 300mila euro, e fa il paio con la McLaren di Tomaso e la Porsche fucsia di Michelle. Quest’ultima sta per intraprendere una nuova avventura televisiva in coppia con il rapper J-Ax. Titolo del programma: All together now, da giovedì su Canale 5.



