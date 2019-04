Tony Effe, mancia da 100 euro al rider/ Video “Non le diamo mai? Oggi sei fortunato”

Tony Effe della Dark Polo Gang è entrato a suo modo nella polemica sulla lista dei vip che non hanno mai lasciato mance ai riders, i cosiddetti fattorini. Sull’onda del dibattito che si è scatenato, il trapper ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra mentre offre una ricompensa tutt’altro che misera al rider. L’ha definita una “dark mancia gang” nel post che ha pubblicato sui social. Così ha voluto smentire le dicerie secondo cui la maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo non sarebbero stati “generosi” con i fattorini che portano loro il cibo a casa. Quindi, accogliendo nel suo appartamento un rider, Tony Effe lo ha lasciato senza parole estraendo dalla tasca un gruzzolo di banconote da 20 e 100 euro. «Oggi è il tuo giorno fortunato. Dicono sempre che non diamo la mancia», il commento del membro della Dark Polo Gang. Il rider dal canto suo ha risposto: «Non è vero! Io mi faccio sempre i ca..i miei».

TONY EFFE, MANCIA DA 100 EURO AL RIDER

Il fattorino ha poi ringraziato Tony Effe per l’inaspettata mancia da ben 100 euro. I fan del trapper della Dark Polo Gang lo hanno “applaudito” sui social, ma non sono mancate anche le critiche di chi si è chiesto se avesse fatto la stessa cosa senza le telecamere. Da giorni comunque si continua a parlare di Deliveroo e dei vip che non lascerebbero le mance ai riders che portano loro il cibo a casa. Il primo a finire al centro delle critiche è stato Fedez, che si è difeso sui social, provando a mettere a tacere le voci seppur con fastidio. «Mi Sembra assurdo doverlo fare, ma a questo punto chiedo a Deliveroo di pubblicare lo storico delle mance che ho lasciato. Mi aspetto però che lo facciano anche tutti i giornalisti e moralisti della domenica», aveva dichiarato il rapper. Deliveroo dal canto suo ha preso le distanze dai riders, annunciando di essere pronto a procedere legalmente dopo quanto pubblicato su un gruppo Facebook, ma la polemica non si placa.





