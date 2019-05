Toto Cutugno/ E il tumore: “Le metastasi stavano prendendo i reni” (Verissimo)

Toto Cutugno dopo il tumore: “Mi sentivo una roccia dieci anni fa“

Grande interprete della musica italiana, autore ammirato da diversi decenni: Toto Cutugno è il simbolo dell’Italia che canta e che spopola anche all’estero. Una vita fatta di successi e tanti secondi posti, ma anche di drammi che ha deciso di raccontare solo di recente. “Quel medico si è accorto a prima vista che non avevo una prostata, ma un melone“, svela infatti a Radio Due parlando di come Al Bano gli abbia salvato la vita, intuendo che qualcosa non andava nelle sue notti insonni. “Mi sentivo una roccia dieci anni fa“, sottolinea nell’intervista al programma I Lunatici, sicuro che sia meglio che tutti gli uomini facciano prevenzione. Anche quando sembra impossibile che ci sia qualcosa che non va. Questo pomeriggio, sabato 11 maggio 2019, Toto Cutugno sarà inoltre ospite di Verissimo e forse sceglierà di approfondire questa sua esperienza dall’esito positivo. “Faccio un po’ fatica a camminare“, rivela inoltre dopo aver parlato dell’intervento lampo a cui è stato sottoposto e che gli ha evitato di soccombere al cancro. Una pagina sconvolgente della sua vita, che ancora oggi gli fa capire come la tempistività sia stata essenziale per evitare il peggio. E soprattutto di come sia grado al medico che lo ha operato e ad Al Bano per averglielo indicato: senza il loro supporto, le metastasi avrebbero raggiunto i reni.

Toto Cutugno poco apprezzato in Italia?

Toto Cutugno non è solo uno dei grandi artisti dello Stivale, ma anche un’icona immortale che ancora oggi lo rende un Big intramontabile. Forte di tanti successi e collaborazioni musicali, lo abbiamo amato al fianco di Ornella Vanoni nell’ultima edizione di Ora o mai più. Anche se in più di un’occasione Cutugno ha sollevato diverse polemiche e attirato gli sguardi infuocati del conduttore Amadeus, forse anche per quel suo modo di parlare piuttosto colorito che lo rende al tempo stesso idolo delle folle. Un carattere ruvido che lo ha messo spesso in difficoltà e che negli anni gli ha impedito di tenersi strette diverse persone. “Ho litigato con tutti“, confessa infatti a Rolling Stone in una lunga intervista. Ricordando fra gli altri anche lo scontro avuto a Domenica In con Carlo Fuscagni, direttore di Rai 1. Nonostante la forte popolarità ottenuta in tanti anni di primo piano, Cutugno però si è sentito sempre poco apprezzato dall’Italia, osannato invece nei territori dell’Est e persino a Parigi. Un legame, quello con la Francia, che inizia dall’autore Vito Pallavicini che decide di portarlo nella capitale con sé. Diversi anni dopo si trova al fianco di Joe Dassin, per il quale scrive E si tu n’existais pas e che interpreta anche un suo brano, Africa.

