Trisss, The Voice of Italy 2019/ Chi è? Gaffe: “Tenco e Modugno? Non li conosco..”

Un mix di qualità esplosivo quello che Beatrice, in arte Trisss, porta sul palco di The Voice of Italy 2019 nel corso della terza puntata delle Blind Auditions. Giudici colpiti prima dalla sua voce e poi dal suo look, Trisss ha 23 anni e si esibisce sulle note di Billie Eilish che lei definisce “la mia musa ispiratrice, la adoro”. Elettra Lamborghini è colpita immediatamente dalla timbrica di Trisss ed è la prima a girarsi. La Lamborghini è seguita da Gigi D’Alessio e Gue Pequeno. L’unico a non girarsi per lei è Morgan, che le dice “mi manca, musicalmente, il cemento armato”. La Lamborghini la definisce pazzesca, con D’Alessio che invece cerca proprio una come lei nel team.

IL PUBBLICO NON PERDONA LA GAFFE DI TRISSS

Gue Pequeno sottolinea la grande interpretazione di Trisss, e ammette di volerla nel suo team. Sta alla cantante 23enne scegliere con chi andare. Una scelta non facile la sua, che alla fine la scelta ricade su Elettra Lamborghini. La star di “Pem pem” è entusiasta per aver acquisito nel suo team una voce come la sua per di più con grande stile. Belle soddisfazione quindi per Trisss che ha vinto la prima sfida. Sul web, però, c’è chi non ha molto gradito il fatto che non conoscesse grandi voci, storie della musica italiana, come Tenco e Modugno. Soprattutto dopo aver dichiarato di aver studiato al liceo musicale. Così c0è chi commenta: “No vabbè, questa volta Morgan c’ha ragione… Ma come fai a non conoscere Tenco,Modugno e un po’ di cantautorato italiano… E c’hai fatto pure il liceo musicale?”

