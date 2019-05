Game of Thornes 8, Trono di spade/ Stephen King, le supposizioni sul finale

Trono di Spade 8: “Ecco chi siederà sul trono!”

Il Trono di Spade 8 è innegabilmente la serie per eccellenza. Non solamente questo anno, ma anche da una decina di anni a questa parte. Soltanto in America, giusto per farvi un pratico esempio, ogni puntata trasmessa è stata visionata come minimo da dieci milioni di persone, di cui una buona parte si espande poi sui diversi account tra Twitter, Instagram e compagnia bella, per commentare i momenti maggiormente adrenalici. Per questo motivo, qualora abbiate poco tempo per recuperare le puntate, vi consigliamo di evitare i social, per non incappare in spoiler poco graditi. Tra i commentatori più assidui troviamo anche lo scrittore americano Stephen King – autore di capolavori come “Il miglio verde”, “Le notti di Salem”, “It”, “Carrie” e “Shining”. Direttamente dal proprio account Twitter, King ha fatto anche un’ipotesi sul gran finale della serie: corrisponderà alla verità? Andiamo a scoprirne di più! Il maestro del brivido, non ha spoilerato delle scene ma ha condiviso con il pubblico, un parere strettamente personale sugli esiti finali della serie.

Game of Thornes 8, Stephen King: “Ecco chi siederà sul trono!”

Stephen King si è mostrato da sempre, un grande estimatore del Trono di Spade. Per questo motivo, non perde l’occasione di commentarlo, come se fosse un utente qualsiasi che in rete sta semplicemente esprimendo la sua opinione. Secondo lo scrittore, al termine dell’ottava stagione, a sedersi sul tanto conteso (e altrettanto contrastato) Trono di Spade sarà Tyrion Lannister, il personaggio preferito di George R.R. Martin, creatore della saga letteraria a cui la serie è stata ispirata. “Supponiamo – e supponiamo soltanto – che Jon e Dani muoiano entrambi (assieme a Cersei, ovviamente). Supponiamo – e ripeto, supponiamo soltanto – che un certo piccolo uomo con un grande cuore finisca per sedersi sul Trono di Spade?” ha cinguettato King, coinvolgendo tutti i fan della serie nella chiacchierata online. Nemmeno a dirlo, in poco tempo il tweet ha superato il 50mila like generando numerosissime interazioni. “Ovviamente sono anni che alcune persone dicono che non so come finire una storia. Io penso sia una cavolata, ma tutti hanno un’opinione”, ha proseguito Stephen.

